Lamine Yamal presume en redes sociales de empezar el Ramadán

Lamine Yamal es uno de los muchos futbolistas que empezaron esta semana el Ramadán y que les afectará en su rendimiento deportivo las próximas semanas. El futbolista del Barcelona es una de las piezas clave de Hansi Flick y su periodo de ayuno diario musulmán es algo de lo que quiso presumir en redes sociales.

Acompañado de uno de sus grandes amigos fuera del deporte, Lamine publicó en redes sociales una foto con la ropa tradicional musulmana. Imagen que demuestra que, pese a haber elegido jugar para la selección española por delante de la marroquí, sigue ligado a sus raíces en el aspecto religioso. Desde este miércoles, Lamine tendrá condicionado su entrenamiento y rendimiento para dar lo mejor de sí.

Hasta el próximo 19 de marzo, Lamine tendrá que tener mayor cuidado en aspectos como su alimentación, su peso y su hidratación, para seguir activos en la competición. Actualmente no está en su mejor momento tras las duras derrotas ante Atlético y Girona, lo que ha hecho que el Barça perdiese el liderato en Liga y tenga muy complicado jugar la final de Copa.

Lamine Yamal y su duro camino con el Ramadán

Para los futbolistas en Europa es más complicado compaginar porque los horarios de la competición les condicionan, algo que no ocurre en países musulmanes que adaptan las jornadas deportivas al Ramadán.

El Ramadán que empezó el miércoles es un período dedicado a la oración, la reflexión, la caridad y el ayuno durante las horas de sol, costumbres que transforman la rutina diaria de quienes las practican y que exigen equilibrio para compaginar este mes sagrado con la vida laboral.

Durante ese período, los musulmanes se abstienen de comer y beber durante el día y evitan tomar alcohol, mentir y mantener relaciones sexuales. El ayuno en Ramadán es obligatorio aunque hay excepciones: enfermos, viajeros, niños, ancianos y mujeres embarazadas, en período de lactancia o durante la menstruación.

«Me levanto a las cuatro de la mañana, como un desayuno y comida he hecho, luego me he despertado, bajo al entreno y no hago nada más. Me hidrato con electrolitos que es una pastilla que tomo porque evita la sed que tienes durante el día», explicó el año pasado Lamine Yamal

La Premier League y la Liga de Fútbol Inglés (EFL, por sus siglas en inglés) -primera y segunda división, respectivamente- volverán a permitir esta temporada que los partidos se detengan brevemente durante el Ramadán, que tendrá lugar del 17 de febrero al 18 de marzo, para que los jugadores musulmanes puedan romper el ayuno.

Como en años anteriores desde 2021, cuando se empezó a aplicar esta medida, los capitanes y los árbitros acordarán previamente una pausa en el juego -como un saque de puerta, una falta o un saque de banda- para que los futbolistas puedan hidratarse o ingerir geles energéticos.