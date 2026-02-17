Flick zanja la polémica: «No quiero hablar de los árbitros, hemos merecido perder»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Montilivi para analizar la dura derrota del Barcelona contra el Girona que deja líder al Real Madrid. El entrenador alemán volvió a llevar la contraria a su club no hablando de los árbitros tras protestar en el campo una falta sobre Koundé previa al 2-1 de Fran Beltrán

«Hemos tenido ocasiones en la primera, pero en la segunda el Girona ha tenido más. No estamos en buen momento, no hemos estado acertados en las transiciones defensivas. Tenemos que volver a nuestra manera de jugar, estamos haciendo muchas cosas mal. Estamos cansados, pero queda mucho camino», comenzó señalando Hansi Flick siendo muy duro el rendimiento de su equipo.

«No quiero hablar de los árbitros porque el Girona se ha merecido la victoria. Hemos defendido mal, estamos en un mal momento y he dado dos días libres al equipo porque creo que necesitan un reset», comentó el entrenador alemán sin valorar la jugada polémica del partido.

«Los jugadores creo que están cansados. En la primera hemos tenido oportunidades, el penalti, pero esto pasa. Tenemos que tener hambre para ganar los partidos y después de la derrota contra el Atlético, teníamos que ganar», analizó sobre una derrota muy dura para el Barça.

«Creo que la falta de Koundé ha sido clara. No hay excusas ni nos tenemos que lamentar. Tenemos que mejorar y centrarnos en nosotros mismos. No me han convencido las explicaciones del árbitro, solo me ha dicho que no era falta», analizó sobre su conversación con Soto Grado.

«Podemos jugar mejor y lo sabemos. Pedri, Rashford y Gavi quizás pueden volver y jugaremos a otro nivel. Los árbitros hacen su trabajo y a veces están mal. Al mismo nivel que nosotros hoy», terminó señalando el entrenador alemán en rueda de prensa.