Misterioso mensaje de Lamine: «Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea»

Lamine Yamal fue uno de los grandes señalados en la debacle copera ante el Atlético. Más allá de ver cómo el FC Barcelona encajó cuatro goles en el Metropolitano, la estrella culé tuvo una noche oscura en la que volvió a ser el jugador que no resuelve partidos con la presión hasta el cuello. Una actuación que le dejó muy tocado anímicamente y que ha generado expectación en redes sociales a raíz de su última publicación.

Acostumbrado a lanzar mensajes con dardos envenenados a otros equipos, especialmente al Real Madrid, Lamine esta vez sacó su lado más filosófico después de unos días apartado de los terrenos de juego. A horas de jugar el partido de Liga ante el Girona con el liderato en juego, el delantero compartió una foto dónde una pantalla con el siguiente mensaje en su perfil de Instagram: «Capítulo 1: Mi abismo interno. Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea…», escribió en una pantalla a oscuras.

Una foto que cobra más preocupación después de que su padre también compartía una foto juntos cuando él era pequeño: «Siempre contigo». Un respaldo de su familia que evidencia el momento complicado que sufre mentalmente a semanas de que se jueguen los títulos importantes, donde los de Hansi Flick le necesitan en su mejor versión.

Lamine Yamal se eclipsa en los partidos grandes

No es la primera vez este curso que Lamina Yamal no aparece cuando se juegan títulos o contra rivales de talla máxima. Exceptuando la final de la Copa del Rey, en el resto de duelos se ha quedado muy lejos de lo que se espera de él. La derrota en el Santiago Bernabéu y en Champions ante PSG y Chelsea pusieron encima de la mesa una intranquilidad de ver cómo le supera la presión.

La derrota ante el Atlético será muy dura para el Barcelona si quieren darle la vuelta en el Camp Nou. Se espera que jugadores como Pedri y Raphinha fuercen para intentar obrar el milagro, pero en la élite del fútbol se espera que Lamine, al que se le etiquetó de estrella mundial, sea uno de los que más reme para estar en Sevilla. Al menos, que lo intente.