Lamine Yamal se apaga en las grandes citas

Lamine Yamal se apaga con el Barcelona en las grandes citas. Su luz se vuelve débil. En los grandes partidos del equipo de Hansi Flick no ha logrado aparecer. Su rendimiento goleador esta temporada es positivo, de hecho, es mayor en datos que nunca antes en su carrera deportiva, pero cuando llegan los grandes partidos desaparece.

La estrella blaugrana suma unos números espectaculares esta temporada. Sus estadísticas más goleadoras desde que ascendió en el fútbol profesional las está realizando este curso. De hecho, visitó el Metropolitano en el mejor momento incluso de su carrera, con cinco partidos consecutivos viendo portería. Estaba mostrando su mejor versión. Hasta que se topó con Simeone.

Pero en el Metropolitano y contra el Atlético de Madrid se le apagó la luz. Y ya no es casualidad que Lamine Yamal se apague y se quede sin marcar en los grandes partidos de esta temporada. Ha marcado ante Elche, Mallorca, Oviedo, Alavés, Rayo o Copenhague entre otros. Pero se ha quedado sin anotar frente al Atlético de Madrid, Real Madrid en dos ocasiones, PSG, Chelsea, Athletic en dos ocasiones, Real Sociedad o Espanyol.

Los grandes apagan a Lamine Yamal

En algunos de esos partidos importantes, su equipo dio la cara y el Barcelona ganó. En otros cayó derrotado y el partido de Lamine Yamal fue muy pobre para lo que se espera de él cada semana. Tiene 18 años, sí, pero ha demostrado cuál es su nivel y por ello la exigencia es acorde. En las derrotas en Londres, Anoeta o el pasado jueves en Madrid, Yamal estuvo desconectado.

También hay que reconocer el gran partido defensivo del Atlético de Madrid anulando por completo a Lamine Yamal en el Metropolitano. Lo secó toda la defensa rojiblanca con especial hincapié en Ruggeri. El lateral italiano estuvo encima de él todo el partido y no le dejó participar con peligro en todo el encuentro.

Y como decimos, no es casualidad que sea en los grandes partidos cuando Lamine Yamal peor rinde. Es un jugador con mucha calidad, pero cuando los grandes defensas del planeta fútbol se le ponen en el camino, ya le cuesta más. Ya se conocen sus trucos y sus regates, y van a por él en cada partido con un armamento defensivo preparado para detenerle. No es casualidad.