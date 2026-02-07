Lamine Yamal sube de nivel

Lamine Yamal ha subido de nivel en el Barcelona con su mejor racha goleadora desde que subió al primer equipo. Acumula cinco partidos consecutivos anotando en tres competiciones diferentes y ha llegado a los diez goles en Primera División en una campaña por primera vez en su carrera. Está a tres goles de igualar los del curso pasado y queda mucha temporada por delante.

En los últimos años, Lamine Yamal ha crecido varios centímetros de altura desde que ascendió al primer equipo. Pero también ha crecido en nivel goleador. El curso pasado marcó 18 goles con el Barcelona entre todas las competiciones y este curso ya lleva 15. Y estamos a primeros de febrero. Queda mucha temporada por delante y todo apunta a que los va a superar de manera holgada.

Además, es la primera vez como profesional que Lamine Yamal acumula cinco partidos seguidos marcando. Lo hizo ante el Mallorca y en tres competiciones diferentes. Un gol al Oviedo, otro al Copenhague (con asistencia incluida), otro en Elche, otro más en Albacete y el golazo contra el cuadro balear de este sábado.

Cinco goles en sus últimos cinco partidos. Seis tantos en sus últimos siete encuentros. Está que se sale y en racha Lamine Yamal en este 2026. Su golazo al Mallorca fue su décimo tanto en Liga y ya es el quinto máximo goleador de la Liga. El año pasado hizo 9 en todo el campeonato. Es su mejor registro de su carrera y también apunta a seguir ampliándolo.

Lamine Yamal está en racha

Lamine Yamal se ha convertido este sábado en el jugador más joven de la historia del Barcelona en anotar en cinco partidos seguidos, con 18 años y 208 días, tras Paulino Alcántara (19 años y 44 días) y Vicenç Martínez (19 años y 120 días). Sigue subiendo de nivel el ’10’ culé.

También es el cuarto jugador más joven en alcanzar los diez goles en Liga en una misma temporada por detrás de Bojan, Pombo e Iraragorri. Pero por delante de Raúl González. Y veremos con qué datos goleadores puede acabar Yamal esta temporada. Ha subido de nivel, pero quiere más.