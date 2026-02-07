Lamine Yamal no echa el freno y le regala otra victoria al Barcelona en Liga

El Barcelona ganó al Mallorca sobrado y con comodidad (3-0) en un partido donde Lamine Yamal volvió a mojar. La perla culé volvió a liderar a su equipo para meterle de nuevo presión al Real Madrid por el liderato. Necesitaron muy poco los de Hansi Flick para volver a sumar de tres en esta Liga. Apretaron en el inicio de la segunda parte y siguen en racha.

Empezó sufriendo el Barcelona, quizás demasiado, ante un valiente Mallorca. Pero luego ganó casi andando. Lewandowski abrió la lata con algo de fortuna, Lamine Yamal sigue sin echar el freno con diez goles en Liga y Bernal puso la guinda en los minutos finales. El líder sigue demostrando que parece imparable.

Entre alertas por lluvias torrenciales, inundaciones en gran parte de Andalucía, vientos huracanados y partidos suspendidos en la Liga, el Barcelona-Mallorca se jugó con total normalidad y con un sol radiante sobre el Camp Nou.

Hansi Flick dejó en el banquillo a De Jong, también a Bernal, y su apuesta en el centro del campo fue la de Casadó. Arriba jugaron Lewandowski, Lamine Yamal y Rashford. Y Eric García se mantuvo en el centro de la defensa.

Perdona el Mallorca

El partido comenzó con un Mallorca muy bien ordenado en su campo, un Barça que dominaba el juego, pero sin peligro en ambas áreas. De hecho, las primeras ocasiones de peligro las tuvo Virgili en el 10 y en el 11. En ambas le comió la tostada a Koundé. Primero con un remate al lateral de la red y luego con un cabezazo a las manos de Joan. El ex azulgrana estaba con ganas. También visitaba la que fue su casa Pablo Torre.

El dominio era culé, pero el ritmo era muy lento. Se estaba jugando más a lo que quería el Mallorca con un Barcelona al tran tran en el inicio del encuentro. A la contra, perdonó el cuadro balear en el minuto 17. Fue muy clara la ocasión fallada por Muriqi tras un pase brillante de un Virgili que estaba casi imparable.

Le estaba dando la tarde Jan Virgili a Koundé. En el minuto 21 le volvió a encarar, le superó y su disparo lo atrapó Joan García pegadita al palo. El Mallorca estaba generando mucho más peligro, sobre todo a la contra. Y el canterano azulgrana estaba siendo el mejor.

La mejor del Barça llegó en el 25 del primer tiempo con la típica jugada de Rashford. Zambombazo desde la frontal que se fue lamiendo el poste. Pero es que el Mallorca estaba defendiendo muy bien, ordenado en su campo.

El que no perdona es Lewandowski

Estaba bien plantado el Mallorca, pero la suerte no le iba a sonreír al borde de la primera media hora de juego. Rashford buscó otro remate lejano en el minuto 28, la defensa balear bloqueó el disparo, pero la pelota quedó muerta en el área tras rebotar en Olmo. Ahí es donde apareció Lewandowski para ser el delantero que es. Le puso calma y con tranquilidad batió a Leo Román con facilidad. Le cayó la pelota y no perdonó para hacer el 1-0 a favor del Barcelona. El portero y uno de los defensas del cuadro balear estaban en el suelo. La mala suerte se cebó con ellos en esa jugada.

El Barça terminó el primer tiempo perdonando el segundo. No se lo podía creer Flick. En el tiempo de descuento antes del descanso, Rashford le pegó al travesaño de falta directa, y en el rechazo, después de un pase de Koundé, Lamine Yamal falló a portería vacía el segundo. Era clamorosa e imperdonable. Pero la falló.

Arrancó mucho más eléctrica la segunda parte con Lamine Yamal pidiendo un penalti y Casadó rematando al larguero en los primeros diez minutos. El Barcelona le había puesto una marcha más al partido. Quería más. Tuvo que estirarse Leo Román ante un gran disparo de Fermín. Apretaba cada vez más el equipo azulgrana.

Sentencia Lamine Yamal con otra obra de arte

Lamine Yamal sigue en racha. No descansa en el césped y no para de marcar. No estaba haciendo un buen partido y no estaba cómodo, pero no lo necesita para hacer gol. Cada vez más fino en esta faceta. En el minuto 61, el ’10’ culé la cogió en la frontal, le pegó en el alma y marcó un golazo para hacer el 2-0 ante el Mallorca. Ya lleva diez en Liga, más que el año pasado. Y lleva cinco partidos seguidos anotando.

Tres cambios hizo el Mallorca en el 64 sacando a Mateo Joseph, Darder y Antonio Sánchez tras un segundo gol que le había dejado KO. También movió el banquillo Hansi Flick en el 67 quitando a Rashford y a Dani Olmo para meter a Ferran Torres y a Marc Bernal.

Dos cambios más hizo el Barcelona en el 78 sacando a Roony y Cancelo, dando descanso a Lamine Yamal y a Lewandowski. Aunque hasta el jueves había un mundo. Perdonó el Mallorca en el minuto 80 con un mano a mano de Antonio Sánchez que le atajó Joan García con una gran parada.

Bernal pone la guinda

Marc Bernal, a la contra, puso el 3-0 con un golazo lleno de calidad que llenó de fiesta las gradas del Camp Nou. El Barcelona estaba ganado con mucha comodidad sin necesidad de hacer el mejor partido de la temporada. Dos minutos después, Flick hizo debutar al canterano Tommy Marquez por Fermín. Terminó ganando fácil el equipo culé y vuelve a ponerse con cuatro puntos sobre el Real Madrid.