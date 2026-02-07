Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Mallorca

El Barcelona acabará líder la jornada 23 de Liga tras su victoria de este sábado contra el Mallorca que le coloca nuevamente con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la clasificación (3-0). Los de Hansi Flick lograron un triunfo relativamente cómodo con Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal como goleadores después de un arranque peleado en el Camp Nou con varias ocasiones que no aprovechó el equipo balear, sobre todo una de Vedat Muriqi a puerta vacía que evitó una mano salvadora de Joan García.

Lewandowski hizo el primero tras un mal rechace del Mallorca que cayó en los pies de Dani Olmo y rápidamente se la dio al polaco para que marcase a placer. El segundo y el tercero sí fueron grandes golazos de Lamine Yamal, de zurda desde fuera del área, y de Marc Bernal en un buen contraataque del Barça. Así, los culés llegarán líderes al próximo fin de semana, independientemente de lo que haga el Real Madrid frente al Valencia en Mestalla este domingo (21:00 horas). Los blancos pelearán por volver a la diferencia de un sólo punto.

Lo próximo para el Barça en el campeonato doméstico será el Girona el lunes 16 de febrero. Antes, el partidazo de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid del próximo jueves. Además del liderato del Barça, la clasificación de la Liga queda bastante condicionada este sábado por los aplazamientos del Rayo Vallecano-Real Oviedo y del Sevilla-Girona.

Así las cosas, Barcelona, Real Madrid, Atlético y Villarreal continúan siendo los equipos que ocupan las cuatro primeras posiciones, mientras que Betis y Espanyol se mantienen quinto y sexto respectivamente después de que el Celta de Vigo dejase escapar una oportunidad de oro en Balaídos contra Osasuna este viernes (1-2). El descenso sigue siendo cosa de Rayo, Levante y Oviedo.

Clasificación de la Liga con el Barcelona líder

Barcelona: 58 puntos. Real Madrid: 54 Atlético: 45 Villarreal: 42* Betis: 35 Espanyol: 34 Celta: 33 Osasuna: 29 Real Sociedad: 28 Deportivo Alavés: 25 Athletic Club: 25 Girona: 25 Elche: 24 Sevilla: 24 Mallorca: 24 Valencia: 23 Getafe: 23 Rayo: 22 Levante: 18 Oviedo: 16

* Equipo con partido aplazado de una jornada anterior a la 23