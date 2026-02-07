Peligro en Mestalla: el ‘Negreiro’ Alberola Rojas pitará el Valencia-Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas como árbitro principal para el Valencia-Real Madrid. El colegiado del comité castellano-manchego, cliente de Negreira Jr, durante dos años será el encargado de impartir justicia en el duelo de la jornada 23 de Liga en Mestalla. Estará escoltado en el VAR por Jorge Figueroa Vázquez.

Alberola Rojas se reencontrará con el Real Madrid algo más de cuatro meses después del derbi madrileño. Ese fue el último partido que pitó al conjunto madridista. Un choque marcado por la polémica, ya que ni Alberola ni el VAR vieron una entrada salvaje de Nico González a Dani Carvajal que debió ser roja. El jugador del Atlético golpeó al lateral cerca de la altura del gemelo y el colegiado, que vio la acción, señaló falta y amarilla para el futbolista del Atleti. Pero Del Cerro Grande, que estaba en el VAR de ese partido, tampoco llamó a su compañero para que corrigiera su decisión.

El balance del Real Madrid con Alberola Rojas es de 11 victorias, 4 derrotas y 2 empates en 17 partidos. Pese al buen balance del club blanco con este árbitro, en el último partido, y el único que les había dirigido hasta ahora, terminó con polémica. Y no es la única. El colegiado ya pitó el Leganés-Real Madrid de la pasada temporada en Butarque. A pesar de la victoria madridista (0-3), Alberola no señaló un penalti claro sobre Vinicius por patada de Altimira ni otro sobre Bellingham en la segunda parte.

Precisamente el inglés fue víctima de otro penalti no señalado por este mismo árbitro en un Real Madrid-Real Sociedad de Copa del Rey, después de que Remiro le propinara un manotazo al jugador madridista. Otra de las polémicas más destacadas de Alberola fue en un derbi en el Metropolitano en la 2023-24 –también acabó con derrota del Madrid–. El castellano-manchego dio por válido un gol de Morata que venía precedido por una falta a Bellingham. Además, anuló un tanto de Camavinga completamente legal por un presunto fuera de juego posicional de Rüdiger, al que le estaban haciendo penalti y que no interviene en la jugada.