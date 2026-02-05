Lamine Yamal menosprecia el Balón de Oro: «Depende de lo que ganes, no por cómo juegas»

Lamine Yamal sigue dolido por perder el Balón de Oro. Quedó segundo por detrás de Ousmane Dembélé y tanto él como su entorno se mostraron indignados por ver cómo se quedaba rozando el trofeo que solo tienen las leyendas. Meses después, la estrella del FC Barcelona ha vuelto a criticar la forma en la que se decide al merecedor del galardón.

Para él, lo que define quién está en la cima debe radicar principalmente en el juego…y luego los títulos. Lamine levantó en varias ocasiones en Montjuic y Camp Nou, dejando actuaciones estelares pero sin el premio de ser Campeón de Europa. Ganó Liga, Copa y Supercopa, pero su caída en semifinales ante el Inter fue decisiva para quedarse con las ganas.

Aun así, Lamine Yamal aseguró que ya es agua pasada: «No pienso en ello, es un premio que si estás pensando no vas a tener respuesta. Es algo que depende de lo que ganes, de cómo juegues, de los que voten, no es algo que se decida por tu juego. Solo quiero disfrutar y ganar con el Barça y la selección», indicó.

Después de quedar de nuevo entre los ocho primeros, el delantero no tiene miedo alguno al rival que les toque en octavos: «La Champions es diferente, la posición no dice nada, solo que podemos descansar más, y el rival que nos toque, iremos con todo e intentar ganar», dijo en Mundo Deportivo.

Mientras tanto, Lamine y los suyos están en una posición cómoda en Liga, competición en la que confía en volver a levantar el título: «Es la competición más difícil porque es la más larga, hasta el final no se decide nada y como el año pasado, habrá que luchar hasta el final, sumar puntos, no perder ningún partido, porque todos son importantes, y ojalá que sí», añadió.

Lamine Yamal no entiende sus críticas para que no le pongan en la cima

Aunque solo tiene 18 años, Lamine Yamal se siente a la altura de los mejores del mundo. Con 14 goles y 13 asistencias en 29 partidos, sus números están aún detrás de colosos como Mbappé, Haaland, Kane y compañía, pero el de Rocafonda ve una persecución por no marcar tantos goles: «Mi juego no se basa en eso. Es cierto que crea controversia porque cuando juego bien es que no marco y cuando marco es que no juego bien. Quiero jugar bien, que el equipo gane y a seguir así», dijo.

A cuatro meses de jugar los títulos, Lamine lanzó un mensaje a la afición del Barcelona para soñar de nuevo: «Ahora vienen los momentos importantes y es donde tienen que salir los jugadores de calidad de nuestro equipo. Estoy disfrutando de este momento y voy a por más», zanjó.