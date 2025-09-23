La reacción de Lamine al estilo Vinicius tras el Balón de Oro: «El plan de Dios…»

Lamine Yamal ha roto su silencio tras la victoria de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro. El extremo del FC Barcelona, segundo en las votaciones del premio, ha publicado en su cuenta de Instagram varias fotografías de la gala acompañadas de un mensaje reivindicativo. «El plan de Dios es perfecto, tienes que escalar para subir hasta la cima», ha escrito el jugador español en referencia al galardón. Una frase que ha recordado a la que compartió Vinicius en su cuenta de X tras perder el Balón de Oro de 2024. «Lo haré diez veces si es necesario. No están preparados», afirmó el brasileño en una publicación de la que se burló el Betis en el día de ayer.

El jugador culé también ha felicitado a su ex compañero Ousmane Dembélé, con el que coincidió en sus primeros partidos con el primer equipo blaugrana, y ha agradecido repetir como ganador del Trofeo Kopa. «Feliz por el Kopa y felicitar a Dembélé por el premio y la gran temporada», concluyó Lamine en su publicación en Instagram.

Este mensaje de Lamine Yamal ha sido el primero tras la gala. El internacional español subió al escenario del Théâtre du Châtelet para recoger el Trofeo Kopa, momento en el que pronunció un discurso previo a que se conociera el resultado del Balón de Oro. Después de las palabras de agradecimiento al Barça y a la selección española, a Lamine le preguntaron si estaba listo para recibir «el más grande». El de Mataró no se quiso mojar y contestó que no lo sabía.

La rajada del padre de Lamine Yamal

El joven jugador de 18 años no ha sido el primer miembro de su familia en hacer referencia al Balón de Oro. Su padre, Mounir Nasraoui, habló por videollamada desde París con El Chiringuito de Jugones tras conocerse la victoria de Dembélé. «Creo que es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano», afirmó Nasraoui sobre el premio. El padre de la estrella del Barcelona desconfió del premio: «Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro…»

Pese al varapalo para la familia, que acudió en gran número a la capital parisina, el padre de Lamine Yamal confía ciegamente en sus posibilidades de cara al año que viene. «Creo que es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales», aseguró. Mientras abandonaba el recinto, Nasraoui ya comenzó a ‘ganar’ el próximo Balón de Oro. «El próximo año es nuestro. El año que viene el Balón de Oro será español», declaró tras terminar la gala.