El Betis provoca a Vinicius con una broma de dudoso gusto tras el Balón de Oro

La gala del Balón de Oro es una fuente inagotable de contenido para el mundo del fútbol, especialmente para los medios de comunicación y las redes sociales. La victoria de Ousmane Dembélé en la última edición del galardón individual no ha sido diferente. El jugador del PSG se impuso a Lamine Yamal, segundo clasificado, en las votaciones. Sin embargo, la cuenta oficial en inglés de X (antiguo Twitter) del Real Betis ha decidido ‘atizar’ a Vinicius Junior por su segundo puesto del Balón de Oro 2024.

El club hispalense respondió al anuncio oficial de Ousmane Dembélé como ganador, citando el mensaje del ‘7’ del Real Madrid tras conocerse su derrota en la gala del año pasado. «Lo haré diez veces si es necesario. No están preparados», publicó Vinicius en su cuenta de X a los pocos minutos de que George Weah pronunciara el nombre de Rodri Hernández. El Betis ha bromeado con estas conocidas frases del brasileño, utilizando también el portugués: «Admin, lo haré diez veces si es necesario. No están preparados».

Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. https://t.co/13ExMUDYD6 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 22, 2025

El mensaje original de Vinicius, que acumula más de 100 millones de impresiones en X 11 meses después de su publicación, es motivo de burla para los aficionados rivales cada vez que el delantero del Real Madrid tiene una mala actuación en un partido. La cuenta oficial en inglés del Betis ha sido la primera de un equipo español en hacer referencia a estas recordadas palabras de Vinicius.

Vinicius pasa de segundo a decimosexto

El mes de octubre de 2024 se presentaba como el de la coronación definitiva de Vinicius Junior en el mundo del fútbol. El astro carioca era el máximo favorito para levantar su primer Balón de Oro. Tras la salida de Benzema, Vini fue el líder indiscutible del Real Madrid en su camino a la conquista de la decimoquinta Champions League. Como ya hizo en 2022, volvió a anotar en la final del máximo torneo continental. Además, fue el máximo goleador del equipo y también ganó la Liga con autoridad.

Un giro de guion de última hora, cuando todo estaba listo para celebrar el Balón de Oro de Vinicius, acabó con el brasileño en segundo lugar y el español Rodri Hernández alzándose con el premio. Ni el Real Madrid ni el jugador acudieron a la gala, como protesta por el trato recibido. Un año después, el atacante merengue ha terminado en decimosexta posición en las votaciones tras firmar una temporada por debajo de su nivel. Bellingham (23) y Kylian Mbappé (7) han sido los otros dos madridistas entre los 30 nominados.