Mosquito de oro: Dembélé es el mejor jugador del año

Ousmane Dembélé gana su primer Balón de Oro tras imponerse en las votaciones a Lamine Yamal, segundo más votado, y Vitinha, tercero. El delantero del Paris Saint-Germain alza este lunes el premio a mejor jugador del año que entrega cada año la revista France Football y desde 2024 también la UEFA. El Mosquito alcanza el techo de su carrera con 28 años después de una temporada en la que marcó 35 goles y dio 15 asistencias en 53 partidos y en la que lideró al PSG a la consecución de cinco títulos (Champions, Ligue 1, Supercopa de Europa, Copa y Supercopa de Francia).

Una gana del Balón de Oro celebrada en París que, al igual que al anterior, venía marcada por la polémica. Dembélé sí pudo recoger el galardón pese a que la LFP reubicase el partido de su equipo contra el Olympique de Marsella a las 20:00 horas de este lunes por las fuertes lluvias en la capital francesa del pasado domingo. El francés está lesionado y eso le permitió acudir al Teatro Chatelet a celebrar un momento inolvidable.

Los votantes han reconocido la importancia de Dembélé en partidos clave de la temporada del PSG como las dos últimas jornadas de la fase de liga de la Champions, en las que su equipo estaba obligado a ganar para seguir adelante en la competición. Le marcó un gol al Manchester City en el Parque de los Príncipes en un choque a vida o muerte y en el siguiente hizo hat trick con el Stuttgart y metió a los de Luis Enrique en una repesca de la que salió airoso anotado dos tantos de los 10 que los parisinos le endosaron al Brest.

En las eliminatorias marcó el gol que llevó al PSG a la prórroga contra el Liverpool en la vuelta de octavos y luego también acabó enchufando su penalti en la tanda. Contra el Aston Villa en cuartos dio dos asistencias, en la ida de semifinales le dio el triunfo a su equipo (0-1) contra el Arsenal en el Emirates y en la vuelta asistió a Achraf en el segundo tanto. Dembélé cerró su gran actuación europea con dos asistencias en una final en la que los de Luis Enrique se impusieron por goleada al Inter de Milán (5-0).

Dembélé gana un merecido Balón de Oro

En Liga anotó 21 goles en 29 partidos y el PSG la ganó sobrado por 19 puntos sobre el Marsella y en el Mundial de Clubes culminó otra brutal participación, aunque fue el único trofeo que se le escapó a los de Luis Enrique en la final ante el Chelsea (3-0). El francés no apareció hasta octavos por lesión y le marcó uno al Bayern de Múnich en cuartos, otro al Real Madrid en semifinales, y asistencia, pero en el choque por el campeonato no estuvo bien como el resto de sus compañeros.

En la Supercopa de Europa, Dembélé dio el pase del gol de Gonçalo Ramos con el que el PSG empató sobre la bocina con el Tottenham y en la tanda anotó su disparo para acabar levantando el quinto título de la temporada. Este lunes recoge un merecido Balón de Oro con el que calla a las voces que le criticaron su irregularidad y su recurrencia para lesionarse.