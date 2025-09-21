El PSG jugará en plena gala del Balón de Oro con Dembélé como gran favorito

El PSG es uno de los grandes protagonistas en la gala del Balón de Oro que se celebrará el lunes. Después de la temporada más exitosa de la historia del club, varios futbolistas se postulan a recoger sus premios individuales como fruto de su esfuerzo. Sin embargo, la Ligue 1 ha puesto patas arriba toda la fiesta que estaba planeada en el Parque de los Príncipes.

Y todo se debe a la jornada que iba a disputar este domingo en el ‘Clásico’ contra el Marsella. Debido a las cuestiones meteorológicas, la liga francesa se vio obligada a aplazar el partido y ya se conoce el horario para que se dispute el partido. Concretamente, será también el lunes a partir de las 20.00 horas, coincidiendo justo con la ceremonia en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la capital parisina.

Es por ello que, tanto los jugadores del PSG como los del Marsella, tendrían imposible acudir a la gala donde hay nombres propios que se verían perjudicados. El que se libraría del contratiempo es Ousmane Démbélé, máximo favorito para ganar el Balón de Oro por encima de Lamine Yamal. Para «suerte» del extremo, su lesión en el parón de selecciones le dejó fuera de la convocatoria para el partido, por lo que no debería tener ningún problema para acudir y llevarse el trofeo.

El PSG, perjudicado para la gala del Balón de Oro

Otro que podrá librarse del marrón será Désiré Doué. El joven de 20 años es el gran favorito para llevarse el trofeo Kopa y, al igual que su compañero, también se lesionó con Francia y no está en la lista para jugar contra el Marsella.

Los que sí se verían perjudicados son otros como Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha, Lucas Chevalier y Luis Enrique. Se espera que el PSG se lleve varios premios y no tendrá más remedio que, en caso de que alguno de la lista se lleve un premio, tener que hacer uso de un representante para subir al escenario (el PSG está también nominado al mejor club del año).