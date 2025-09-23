Neymar se ríe del Balón de Oro: «Es demasiado chiste»

Las primeras reacciones al Balón de Oro no han tardado en llegar. Neymar Jr. ha reaccionado a un post en redes sociales en el que publicaba el top-10 del Balón de Oro 2025. Ousmane Dembélé se llevó el premio gordo, seguido de Lamine Yamal. Aunque lo más llamativo para el astro brasileño fue la posición en la que ha quedado Raphinha. El extremo del Barcelona firmó la mejor temporada de su carrera y era candidato al galardón, pero terminó en quinta posición.

Por delante de él quedaron Mohamed Salah, cuarto, y Vitinha, tercero. Neymar puso en duda el ranking definitivo del Balón de Oro. «Que Raphinha sea quinto es demasiado chiste», asegura el ahora jugador del Santos en respuesta a la publicación de Instagram del influencer Fui Clear donde aparecen los 10 primeros clasificados. El ex de Barça, PSG y Al-Hilal considera que su compatriota debería haber estado más arriba en la clasificación.

Sus números así lo dicen también. 34 goles y 25 asistencias fueron los registros de un Raphinha que lideró al Barcelona en el primer año de Hansi Flick. El extremo culé pasó de estar en la rampa de salida en verano a ser el mejor de su equipo. Anotó casi el doble de goles que Lamine Yamal (18), segundo en el Balón de Oro, y las mismas asistencias (25).

📲 𝗡𝗘𝗪: Neymar on Instagram: «😂 Raphinha in 5th is too much of a joke.» pic.twitter.com/v82IHgoNQl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 23, 2025

Lo que no se cuestiona es el primer puesto de Ousmane Dembélé. Aunque en Francia le han recordado a Neymar una publicación del año pasado en la que se reía de los goles que llevaba el Mosquito en comparación con él, Ney no ha criticado en ningún momento el primer puesto del astro galo. Su triunfo ha puesto de acuerdo a la gran mayoría de opiniones a nivel mundial, aunque siempre hay algunas voces disconformes como el padre de Lamine Yamal.

No es el caso de Neymar, que se ríe del Balón de Oro por el puesto en el que ha quedado Raphinha. No obstante, hasta el sábado no se darán a conocer las votaciones finales del Balón de Oro y, por tanto, no se sabrá cuánta diferencia hubo entre Raphinha y Salah y a cuánto se quedó el brasileño del podio.