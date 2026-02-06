El ataque de honestidad de Muriqi al ver que el Barça le compara con Lewandowski: «Gracias, pero no»

Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, está siendo uno de los delanteros revelación de la Liga. El kosovar se enfrentará al FC Barcelona este sábado y con el objetivo de seguir fino de cara a portería, aunque él no se ve al mismo nivel que una estrella como Robert Lewandowski. Dos goleadores que se batirán y que, pese a las semejanzas, el del conjunto balear tiene claro que la distancia es sideral.

El equipo azulgrana ha reconocido que es un rival temible. Lo reflejaron en redes sociales con una foto del polaco en un entrenamiento con un claro mensaje: «Lewy vs Muriqi». Un debate que rápidamente zanjó con un mensaje en respuesta al Barça: «Hay pocos delanteros que compitan con Lewy…Y yo no soy uno de ellos, pero gracias», expresó en su perfil de Twitter.

Mirando los números de esta temporada, Muriqi está siendo mejor que Lewandowski…o al menos mirando los goles. Por un lado, el ‘Pirata’ es líder absoluto del Mallorca. De los 28 goles que suma el equipo, 15 son del delantero. Lo que es lo mismo, más de la mitad de las dianas de todo un equipo son suyas. Una dependencia que sostiene a su equipo para pelear por la permanencia en Primera División.

De hecho, Muriqi es el segundo máximo goleador del campeonato solo por detrás de Kylian Mbappé (22) en busca del Pichichi. En cambio, Lewandowski no puede presumir de acercarse a él. A sus 37 años, el polaco suma 12 goles entre todas las competiciones (Liga, Copa, Champions y Supercopa), consecuencia de no ser indiscutible con Hansi Flick.

Aun así, Muriqi reconoce que Lewandowski ha tenido una trayectoria envidiable. Ganó una Champions y diez Bundesligas con el Bayern, etapa en la que también ganó premios individuales como dos premios The Best y dos Botas de Oro. Afronta los últimos años de su carrera, pero la estrella del Mallorca admite que su nivel no es suficiente para equipararse con él, por muy veterano que sea.