Suma y sigue del pirata: 14 goles en 19 partidos. Muriqi es el segundo goleador de la historia del Mallorca en Primera en solitario, con 48 tantos y está a tan sólo seis de alcanzar a Samuel Eto’o. Además, ya sólo le queda un tanto para igualar su mejor marca en el equipo, los 15 que anotó en la temporada 22-23, con Javier Aguirre en el banquillo.

Muriqi ocupa la segunda posición en la tabla de máximos goleadores de la Liga, superado sólo por el francés Mbappé, que suma 19. Vedat está por encima de Ferran Torres, Lewandoswski, Cucho Hernández, Moleiro, Lamine Yamal y Julián Álvarez, para poner en perspectiva su increíble temporada en el Mallorca, que está con el alma en vilo ante el temor de que algún equipo poderoso se pueda fijar en él en este mercado de invierno que no cierra hasta el próximo lunes dos de febrero.

Para el pirata éste es un año muy especial ya que va a disputar la posibilidad de que Kosovo juegue el primer Mundial de su historia, aunque para ello necesita superar dos eliminatorias en la respesca europea que se disputará en la última semana de marzo, y en la que su país se enfrenta primero a Eslovaquia y luego al vencedor del emparejamiento entre Rumanía y Turquía. Kosovo, una nación muy joven, nunca ha estado en una Copa del Mundo, por lo que para todos los jugadores del combinado azul ésta es una oportunidad única que no quieren desaprovechar.

Vedat Muriqi es, con mucha diferencia, el máximo realizador del Mallorca esta temporada, hasta el punto de que el siguiente es el portugués Samú Costa, con tres goles. Esta siendo un curso muy poco productivo para los otros delanteros de la plantilla, que presentan números muy discretos: Mateo Joseph ha marcado dos goles, Asano uno y aún no se han estrenado ni Abdón ni Llabrés ni Virgili, como tampoco lo hizo Marc Doménech, cedido al Ceuta.