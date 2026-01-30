La mujer de Lewandowski anuncia la decisión que ha tomado sobre su futuro en Barcelona: «Probablemente…»

El futuro de Lewandowski en el Barcelona parece tener los días contados. El delantero polaco termina contrato con la entidad azulgrana a finales de junio de 2026 y todos los pasos apuntan a que no va a renovar. Además, su edad, 37 años, no ayuda para nada. Su mujer, en una entrevista, ha dejado caer por donde irá su futuro.

El Barcelona lleva varios meses filtrando interesadamente el nombre de varios delanteros que interesan en el club. Julián Álvarez y Vlahovic son dos de los nombres que han salido. Y es normal. Son pistas de que el club no va a renovar a un delantero como Lewandowski que a sus 37 tacos ya ha dado sus mejores años al fútbol.

Pero la pista definitiva de la marcha de Lewandowski del Barcelona la ha dado su mujer Ana en una entrevista en un medio polaco donde ha afirmado que probablemente se marchen a final de esta campaña.

«Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí», señaló de manera tajante la mujer de Lewandowski en el popular medio de comunicación polaco Plejada.

Unas declaraciones que dejan claro que Lewandowski tiene más de pie y medio fuera de Barcelona. «Así que lo exprimimos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto», repitió la mujer del delantero polaco.

«¿Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta y especialmente de un gran deportista, y estamos preparados para ello», culminó en este medio polaco la mujer de Lewandowski sin poder desvelar todavía el destino al que jugador podría marcharse una vez deje Barcelona. Arabia Saudí o Estados Unidos son dos destinos muy apetecibles que pueden encajar con su perfil.