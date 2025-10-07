Todo sobre Robert Lewandowski: edad, pareja, cuánto cobra y todos sus goles

Robert Lewandowski se convirtió en uno de los protagonistas principales en la derrota del FC Barcelona ante el Sevilla FC, por 4-1, durante la pasada jornada 8. El delantero polaco tuvo en sus botas la oportunidad de empatar el choque en el Ramón Sánchez Pizjuán desde los once metros, pero el lanzamiento se le marchó fuera y el club blaugrana dejó escapar una oportunidad única de contrarrestar el gran juego que había desplegado hasta el momento el conjunto hispalense, que, minutos después y a la contra, cerró el partido con los tantos de Carmona y Adams. No obstante, y a pesar de recibir ciertas críticas a raíz del error de penalti, el ‘killer’ tiene la máxima confianza de su entrenador Hansi Flick, y tras el parón volverá al once después de perderse varios partidos por una lesión bíceps femoral del muslo izquierdo. El objetivo: volver a recuperar su mejor versión.

Cuántos años tiene Robert Lewandowski

Lewandowski, a sus 37 años de edad, no se cansa de anotar goles y participar significativamente en el juego ofensivo del FC Barcelona. Tal es su insistencia y sus ganas por ser importante y competir, que la temporada pasada siguió registrando unos números espectaculares: en 52 partidos oficiales anotó la impresionante cifra de 42 goles, de los cuales fueron 27 en el Campeonato Nacional de Liga, 11 en la UEFA Champions League, 3 en la Copa del Rey y uno en la Supercopa de España, que le permitió al club blaugrana levantar el título nacional después de vencer al Real Madrid en la gran final de la competición por 2-5.

Cómo es el contrato de Lewandowski con el Barcelona y cuánto dinero gana

Tal y como detalló Sport hace unos meses, el contrato de Robert Lewandowski con el FC Barcelona tenía una cláusula especial para esta temporada 2025-2026. Tras cambiar Múnich por la Ciudad Condal, el polaco introdujo una cláusula donde podía rescindir el contrato con el club blaugrana si no disputaba el 55% de sus partidos en las diferentes competiciones. Siendo indiscutible para Hansi Flick en la 2024-2025, el acuerdo entre ambas partes se activó para que el atacante siguiera ligado a la disciplina blaugrana un año más. No obstante, y según recalcó el mismo medio de comunicación hace unos días, el Barça parece que no renovará a Lewandowski cuando finalice su contrato el próximo año 2026, lo que provocará su salida inminente del club una vez finalice esta campaña.

El polaco, actualmente, y según detalla Capology, una web especializada en la información relacionada con los contratos de los clubes, es el mejor jugador pagado del club catalán, con un salario de 20 millones de euros al año, por encima del neerlandés Frenkie de Jong, con 19, y Raphinha y Ter Stegen, con 16,670 millones.

Cuántos goles ha marcado Lewandowski y palmarés

Robert Lewandowski, a lo largo de su larga y exitosa carrera, donde ha militado en equipos de la talla del Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Múnich y FC Barcelona, ha anotado un total de 614 goles y ha repartido 155 asistencias en 832 partidos oficiales, unos números que han ayudado a sus respectivos clubes a ganar una impresionante suma de 31 títulos, entre los que destacan la Bundesliga, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Copa de Alemania, la Copa del Rey… además de proclamarse en diferentes ocasiones ‘pichichi’ en Liga y doble ganador de la bota de oro en 2020-2021 y 2021-2022.

Qué récord Guinness tiene Lewandowski

Robert Lewandowski siempre recordará el 22 de septiembre del 2015 como una fecha especial. El polaco había sido suplente en el partido frente al Wolfsburgo y su equipo, el Bayern Múnich por aquel entonces, perdía de una diferencia de dos tantos al descanso. Tras la reanudación, Guardiola decidió meter en el campo al atacante, que en tan solo nueve minutos fue capaz de anotar cinco goles para dar la vuelta al marcador y conseguir cuatro récords Guinness: hat trick, póquer y repóquer más rápidos de la historia, y ser el suplente más goleador en un partido.

Quién es la esposa de Robert Lewandowski