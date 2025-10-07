La mofa del Sevilla al Barça por la goleada en sus redes sociales

La fiesta en Sevilla continúa. Después de una goleada contundente al FC Barcelona, el conjunto hispalense vivió una auténtica fiesta en el Ramón Sánchez Pizjuán. El equipo no ganaba a los culés desde hace diez años y el hecho de haber pasado por encima a los de Hansi Flick no quieren que se olvide tan pronto.

El partido fue un auténtico recital de los de Matías Almeyda. Desde la llegada del entrenador alemán, ningún equipo había sido capaz de hacerles tanto daño con la estrategia culé del fuera de juego. Su presión en el mediocampo y su compromiso físico dieron su esfuerzo, con un Isaac forzando un penalti a Ronald Araujo para que Alexis Sánchez abriese el corcho. El Barcelona se sintió superado en todo momento.

Sobrepasado por una situación que no había vivido, todos los esquemas que había preparado durante días no tuvieron efecto alguno. El Sevilla siguió creando juego y ocasiones, y prueba de ello fue la recuperación de un balón a Jules Koundé que terminó en un contragolpe para marcar el segundo en menos de 40 minutos.

El espejismo del gol de Marcus Rashford no dio motivos al Barça de soñar con la remontada. Los sevillanos aguantaron la posesión de Flick y, con un equipo frustrado por la incapacidad de conseguir el empate, el penalti fallado de Robert Lewandowski fue su tumba. Carmona y Akor Adams firmaron la goleada, dejando un resultado que el Sevilla tiene grabado a fuego.

«No os preocupéis, hemos actualizado la biografía», explicaba el club en un tweet para que sus miles de seguidores pudieran ver cómo aparecía el famoso «4-1» en su cuenta verificada en inglés. Con este resultado, el Barcelona sufrió la segunda derrota del equipo, consecutiva además después de caer en Champions ante el PSG. Perdió el liderato con el Real Madrid antes del parón de selecciones y el Sevilla se colocó sexto y en puestos de Conference League. Almeyda ha devuelto la ilusión al equipo, y más con un resultado que hace mucho daño al Barça de Flick.