El fallo de penalti de Lewandowski que condenó al Barcelona en Sevilla

Robert Lewandowski ha condenado al Barcelona con un fallo desde el punto de penalti que pudo empatar el choque contra el Sevilla y permitir a los culés darle la vuelta al partido. El polaco fue el encargado de lanzar una pena máxima, después de que Adnan Januzaj agarrase y derribase a Alejandro Balde en la zona de castigo, pero no acertó. El delantero del conjunto azulgrana la mandó fuera, cuando tenía la oportunidad de devolver las tablas en el marcador ante unos hispalenses que estaban siendo muy superiores.

Lewanodwski tomó carrerilla, inició su camino hacia el balón con su habitual paradinha incluida, pero en esta ocasión no consiguió acertar. Odisseas Vlachodimos acertó el lado al que el ariete lanzó, aunque no le hizo falta intervenir, puesto que el balón se fue directamente fuera del terreno de juego. De esta forma, el futbolista del conjunto barcelonista no pudo devolver de nuevo a los suyos a un partido que terminarían perdiendo por goleada.

Y es que el conjunto local consiguió quedarse con los tres puntos, después de cuajar un partido casi perfecto. Se pusieron por delante en el marcador y lograron ampliar su renta hasta los dos tantos de diferencia. Sin embargo, con muy poco, el Barcelona les recordaba que seguían teniendo opciones de sacar los tres puntos, gracias a un golazo de Rashford. A partir de ahí, sufrió el Sevilla, que cometió un penalti en el minuto 75 que les daba opción de empatar el encuentro y soñar con la remontada.

Pero Lewandowski no estuvo nada acertado. El polaco mandó el disparo fuera de los tres palos y condenó al Barcelona a una derrota que sería aún más dura. Del 2-1, el conjunto hispalense paso a hacer dos tantos más que sentenciaron el encuentro a su favor. Además de los goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero, en la primera mitad, en el tramo final del partido llegaron los de Carmona y Akor Adams. Dos tantos con los que se cerraba el partido y se negaba la victoria a un Barça que, hasta el momento, no sabía lo que es perder en Liga, pero que suma su segunda derrota consecutiva tras caer también en Champions ante el PSG.