Flick no hace autocrítica tras salir goleado en Sevilla: «El equipo lo ha intentado»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán tras la goleada recibida por parte del Barcelona a manos del Sevilla. El entrenador del equipo culé analizó la derrota de su equipo, pero no hizo la misma autocrítica que Pedri ante la prensa.

«Con esta derrota, con este sentimiento que tenemos, es importante que lo tengamos y cuando volvamos del parón lucharemos por cada título», comenzó declarando Hansi Flick ante los medios de comunicación.

«El sentimiento de hoy nos tiene que dar fuerza para lo que queda de temporada. El equipo lo ha intentado, tenemos buenos jugadores y lo demostrarán», añadió el entrenador alemán.

«El resultado no ha sido bueno, pero la reacción del equipo en la segunda parte sí. Tenemos que continuar y veremos tras el parón», comentó el entrenador blaugrana.

«Tuvimos más el balón y creamos más ocasiones en la segunda parte. Esa es nuestra calidad. No lo hicimos en la primera parte porque ellos fueron muy intensos en los duelos uno contra uno y no pudimos encontrar nuestro juego desde atrás. Tenemos un buen equipo y volverán buenos jugadores. Aprecio la reacción del equipo en la segunda parte», comentó el técnico culé.

«Lo hemos intentado todo, al final el fútbol va de marcar goles. Hemos tenido grandes ocasiones, pero no las hemos convertido. La derrota más dura como entrenador del Barça fue en Milán. Tenemos que enfocar lo ocurrido de forma positiva para lo que viene», valoró Hansi Flick.

«No quiero ver solo lo que han hecho Pedri y Frenkie… Quiero que todos participen en la posesión. Por eso la segunda parte fue mejor», culminó ante la prensa el alemán.