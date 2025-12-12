Vlahovic se ofrece al Barcelona

Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, se ha ofrecido al Barcelona para la próxima temporada. El serbio acaba contrato en junio de 2026 y no quiere renovar con la Vecchia Signora, por lo que llegaría al club azulgrana con la carta de libertad debajo de brazo. Sus agentes ya han mantenido conversaciones con Deco hace varias semanas.

El Barcelona busca sustituto para Robert Lewandowski, que acaba contrato en junio y, salvo sorpresa monumental, no seguirá en el Barcelona. Deco tiene el encargo de Laporta de buscar un delantero bueno, bonito y, sobre todo, barato. Y en ese escenario de la búsqueda de un 9 apareció en escena hace semanas ya el nombre de Dusan Vlahovic, el delantero de la Juventus.

Tuttosport, el periódico de cabecera próximo a la Juventus, desveló hace unos días que Deco, director deportivo del Barcelona, lleva en conversaciones desde agosto con el representante de Vlahovic, Darko Ristic, para conocer de primera mano su situación, aunque no han realizado oferta alguna en nombre del Barcelona. Todo ha surgido más por el ofrecimiento del jugador, a través de sus agentes, que por el movimiento del club azulgrana.

Un sustituto para Lewandowski

Vlahovic aterrizó en la Juventus con apenas 21 años y fue uno de los traspasos más altos de la historia del Calcio. La Vecchia Signora pagó por él 75 millones de euros, pero el serbio no ha terminado de encajar a pesar de que ha marcado prácticamente siempre más de diez goles en cada una de las cuatro temporadas que ha estado en Turín. Las relaciones entre Vlahovic y el club turinés se rompieron en 2024 cuando la Juve le comunicó que no iba a renovar y que tenía el cartel de transferible. Llegaron entonces varias ofertas de la Premier, pero Vlahovic ha rechazado todas las ofertas con la idea de abandonar Turín con la carta de libertad en junio de 2026.

Con 26 años –once años más joven que Lewandowski–, Vlahovic es una opción de mercado muy atractiva para el Barcelona en el aspecto económico, ya que llegaría a coste cero. Bueno, con una prima de fichaje, claro. El serbio, igual que el polaco, es un ‘9’ de área, goleador y acostumbrado a jugar en un club con la presión de la Juve. En los últimos meses su nombre ha sido vinculado con clubes de la Premier como Chelsea, Arsenal y Manchester United aunque tanto Vlahovic como su entorno siempre han vetado un posible traspaso con el único objetivo de salir gratis el próximo mes de junio.

En la actualidad Dusan Vlahovic está lesionado y no volverá a jugar hasta el mes de marzo tras haber pasado por el quirófano la Mayo Clinic Healtcare de Londres para solventar una lesión muscular de alto grado en el músculo aductor largo del muslo izquierdo sufrida en el partido de Serie A de hace dos semanas contra el Cagliari.

La operación fue un éxito y Vlahovic ya ha comenzado su programa de rehabilitación, cuya duración aún no está clara. Sin embargo, es probable que el jugador esté disponible en al menos tres meses, aproximadamente a mediados de marzo. El delantero serbio quiso mostrarse positivo con su recuperación en un lacónico mensaje transmitido a través de sus redes sociales: “Nos vemos pronto”.