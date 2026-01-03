Illes Balears-Movistar Inter: el primer gran reto del año

El primer título oficial del año ya está en juego y el Illes Balears Palma Futsal afronta este sábado una de las citas marcadas en rojo en el calendario. El conjunto balear disputa la semifinal de la Supercopa de España ante el Movistar Inter (19:00 horas | IB3 TV y Teledeporte), con el objetivo de alcanzar, por segunda vez en su historia, la final de este torneo y seguir alimentando el sueño de levantar su primer título nacional.

La oportunidad es inmejorable. Son Moix acoge por primera vez una fase final de un título nacional, en una Supercopa organizada por la RFEF con la colaboración del Govern de les Illes Balears y la FFIB. Jugar en casa, arropado por la afición, supone un valor añadido para un equipo que ya ha demostrado en numerosas ocasiones que en los grandes escenarios sabe competir y crecerse. Pero antes de pensar en finales o trofeos, el reto pasa obligatoriamente por superar una semifinal de máxima exigencia.

Y es que el rival no necesita presentación. El Movistar Inter vuelve a cruzarse en el camino del Illes Balears Palma Futsal en un momento clave. Los precedentes de esta temporada hablan por sí solos. En octubre, los torrejoneros fueron los únicos capaces de asaltar Son Moix en la liga regular tras 21 meses de imbatibilidad local, en un partido en el que el Palma compitió a gran nivel por fases, pero terminó cediendo. En diciembre, el destino volvió a emparejar a ambos en el debut copero del conjunto balear. Aquella noche, los mallorquines lograron igualar un 3-1 adverso en los últimos minutos del tiempo reglamentario, forzando la prórroga, aunque finalmente el Inter acabó imponiéndose y dejando al Palma fuera de la Copa del Rey antes de lo deseado.

Ahora llega una nueva oportunidad. Año nuevo, escenario distinto y primer título de la temporada en juego. El Illes Balears Palma Futsal afronta la semifinal con la ambición de cambiar el signo de los últimos enfrentamientos y abrirse paso hacia la final, consciente de que el duelo se decidirá por detalles, concentración y capacidad para sostener el esfuerzo durante los momentos más exigentes del partido.

En el apartado deportivo, el equipo sigue contando con la baja de Piqueras. Luan Muller, Lin, Charuto y Carlos Barrón arrastran diferentes problemas físicos y se apurará hasta última hora para valorar su presencia en la convocatoria. Durante la semana, Antonio Vadillo ha completado las sesiones con el apoyo habitual de Lluís Feliu y Adrián López, del filial, además de otros jugadores que podrían entrar en la lista si fuera necesario.

La jornada arrancará antes en Son Moix con la primera semifinal, que enfrentará al vigente campeón de la Supercopa, Jimbee Cartagena, y al campeón de la pasada liga regular, Peñíscola, a partir de las 16:30 horas. Dos partidos, una sola plaza para la final y el primer título del curso en juego en un pabellón que volverá a convertirse en el epicentro del fútbol sala.