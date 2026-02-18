Viaje directo al calabozo: cae en la estación de Manacor el narco del tren que iba cargado de hachís

La Policía Nacional ha detenido a un hombre sorprendido presuntamente mientras vendía hachís en la estación de tren del municipio. La actuación policial se produjo en el marco de un dispositivo rutinario de control y prevención de la delincuencia que los agentes estaban llevando a cabo en las inmediaciones de los andenes.

Durante el desarrollo de estas labores, los policías observaron la presencia de dos varones que realizaban movimientos considerados esquivos y erráticos, sin aparentar intención alguna de utilizar el servicio ferroviario. Esta actitud levantó las sospechas de los agentes, que decidieron aproximarse para proceder a la identificación de ambos individuos y esclarecer la situación.

Al percatarse de la presencia policial, los dos hombres comenzaron a acelerar el paso con la aparente intención de evitar el contacto con los agentes y abandonar el lugar con suma rapidez. No obstante, los policías lograron interceptarlos y continuar con la identificación. Fue entonces cuando uno de los varones se despojó de la chaqueta que llevaba puesta, momento en el que desde una de sus axilas cayó al suelo un paquete de color marrón.

Los agentes recuperaron inmediatamente el objeto y comprobaron que contenía un trozo de hachís. Al ser preguntado por los policías, el sospechoso manifestó que la sustancia era de su propiedad y aseguró que estaba destinada únicamente al consumo propio, negando que tuviera intención de venderla al otro individuo.

Sin embargo, debido a la cantidad de droga intervenida, que los agentes consideraron incompatible con el consumo personal y susceptible de estar destinada a la venta a terceros, finalmente se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional de Manacor. La sustancia incautada arrojó un peso superior a los 100 gramos.