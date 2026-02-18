La NASA lo confirma: 5 plantas de interior que tienes que tener en tu casa

A veces damos por sentado que el aire de casa está limpio sólo porque abrimos la ventana un par de veces al día, pero la realidad es muy distinta. Muchos de los objetos que tenemos alrededor, ya sea un mueble recién montado, una pintura, un ambientador, incluso algunos plásticos, liberan sustancias que no vemos, pero que respiramos a diario. Y por ello se suele recomendar el uso de plantas de interior que oxigenen el ambiente, pero lo curioso es que toda esta conversación sobre «plantas que purifican el aire» no empezó en un blog de jardinería, sino en un laboratorio de NASA a finales de los 80.

La agencia espacial buscaba soluciones para sus propias instalaciones, lugares completamente cerrados donde el aire no se renueva si no se hace algo al respecto. Allí estudiaron qué especies de plantas de interior podían ayudar a reducir contaminantes comunes como por ejemplo el benceno, xileno, formaldehído, amoníaco… palabras que para muchos suenan lejanas, pero lo cierto es que están mucho más presentes de lo que imaginamos. Y de aquel estudio, pensado para estaciones espaciales, surgió una lista que terminó siendo útil para cualquier hogar. Años después, la BBC contactó con Bill Wolverton, el investigador principal, para preguntarle si todavía tenía sentido hablar de esas plantas. Él aseguró que sí, aunque insistió en algo importante y que debemos tener en cuenta ya que no se trata de tener una sola planta milagrosa, sino una combinación que funcione bien en conjunto. Entre todas las estudiadas, resumió cuáles serían, a día de hoy, las cinco plantas de interior más fiables y fáciles de mantener en una casa normal, si tenemos en cuenta que puede pasar que nos olvidemos de regarlas o que tal vez, las necesidades de luz no siempre se cumplan.

Las 5 plantas de interior que la NASA considera más útiles

Wolverton no solo eligió las más eficaces, sino también las plantas de interior que son más accesibles. No sirven de mucho tener especies exóticas imposibles de encontrar; estas cinco, en cambio, están en cualquier vivero de modo que si quieres alguna de ellas, te será fácil encontrarlas.

Epipremnum aureum

El Epipremnum aureum más conocida como poto, es la típica planta que alguien te regala cuando se entera de que «se te mueren todas». Y funciona. Resiste despistes, cambios de ubicación, temporadas de más luz o menos y temperaturas entre 17 y 30 ºC, que es justo el rango de un piso normal.

Su fuerte no es solo la resistencia: también ayuda a reducir formaldehído, xileno y benceno. Por eso aparece mucho en oficinas, centros comerciales y casas donde simplemente se busca algo verde que aguante sin que suponga una preocupación.

Spathiphyllum sp

El Spathiphyllum, o cuna de Moisés, es una planta que por su forma, tiene una elegancia tranquila que queda bien en cualquier salón. Lo interesante es que no necesita mucha luz, algo que agradecen los pisos interiores o las estancias donde apenas entra el sol. Se mantiene bien con riegos moderados, prefiere temperaturas por encima de 18 ºC y tiene un plus que pocas especies pueden presumir: absorbe los cinco contaminantes que la NASA analizó en su estudio. Es decir, es una planta todoterreno dentro de lo que se entiende por purificación del aire.

Raphis excelsa

La Raphis excelsa es una palmera que transmite calma, de modo que es una planta que puedes poner en una esquina y cambia el ambiente sin que hagas nada más. Originaria de Asia, puede alcanzar 3 metros si la dejas, así que conviene pensar bien dónde ubicarla. Su especialidad es eliminar formaldehído, xileno y amoníaco, tres sustancias que suelen encontrarse en casas recién pintadas, muebles nuevos o productos de limpieza. Es resistente y se adapta bien a interiores, algo que no todas las palmeras pueden decir.

Sansevieria trifasciata

La Sansevieria es la reina de los olvidadizos. Hace falta empeño para que se muera: aguanta 40 ºC, resiste hasta -5 ºC si es algo puntual, no necesita demasiada agua y le da igual si la pones en un rincón con poca luz.

En cuanto a purificación, es de las más completas, porque reduce benceno, xileno, tolueno, tricloroetileno y formaldehído. Y tiene un detalle interesante que mucha gente desconoce: sigue produciendo oxígeno por la noche, lo que la convierte en una opción muy buena para dormitorios.

Ficus robusta

Y por último, la NASA también tiene como una de las mejores plantas de interior a la Ficus robusta. Esta planta llena el espacio sin necesidad de mucho más y, además, es una planta bastante agradecida. Crece rápido, necesita un poco de luz pero no exige cuidados complicados y rara vez se enferma. Su punto fuerte es la eliminación de formaldehído, un compuesto muy presente en barnices, maderas tratadas y algunos textiles. También ayuda a mantener cierto nivel de humedad en la habitación, algo que se nota sobre todo en los meses secos de invierno.