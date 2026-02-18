Adiós estrés: estas termas gratuitas son el plan de relax perfecto para el fin de semana

Actualmente en España podemos disfrutar de auténticos oasis de bienestar en forma de termas naturales, donde las aguas medicinales fluyen proporcionando una gran variedad de propiedades y beneficios que nos ayudan a mantener nuestra salud en óptimas condiciones.

Estas piscinas naturales además de ofrecernos la oportunidad de disfrutar de baños relajantes y terapéuticos que, alivian tensiones musculares, mejoran la circulación y ayudan a conseguir una profunda relajación entre otras, nos sumergen en un entorno natural de gran belleza. No te pierdas las termas gratuitas que te van a permitir disfrutar de un fin de semana de relax.

Las termas ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, desde aliviar el estrés y la tensión muscular hasta mejorar la circulación sanguínea y la salud de la piel. Además de sus propiedades curativas, brindan la oportunidad de relajarse y desconectar del estrés diario, proporcionando una experiencia rejuvenecedora tanto para el cuerpo como para la mente.

Termas de Muiño da Vega, Orense

Situado en el Paseo Termal de Orense, este espacio de baño al aire libre lleva el nombre de «Muíño», que en gallego significa «molino», en referencia a un antiguo molino de madera restaurado que se encuentra en el lugar. Este sitio se encuentra en el lecho del río Miño y está rodeado de una extensa área verde recreativa que se integra con la vegetación de ribera circundante.

El complejo consta de cinco piscinas: una principal de 200 m2, una secundaria de 130 m2 y otras dos más pequeñas de 55 y 45 m2, junto con una piscina de agua fría para baños de contraste. Además, cuenta con vestuarios equipados con taquillas y aseos para la comodidad de los usuarios.

A pesar de que el acceso es gratuito, el lugar tiene un aforo limitado y se requiere llevar bañador, chanclas y toalla, así como un candado para usar las taquillas. El agua de las piscinas alcanza temperaturas de alrededor de 40º C, proveniente de varias surgencias con temperaturas entre 65 y 72º C, algunas de las más altas de la Península.

Las aguas de este espacio de baño tienen una mineralización débil y son alcalinas, siendo principalmente bicarbonatadas-sódicas, fluoradas y silicatadas.

Recorrido por el Río Miño

La ruta del río Miño ofrece casi 15 kilómetros de senda peatonal, siendo un espacio ideal para practicar deporte, recorrer en bicicleta o dar largos paseos. Además, concentra las mayores instalaciones termales y una naturaleza convertida en arte en muchos sitios.

El primer tramo, desde el Puente Romano hasta Outariz, abarca 4,8 kilómetros. Se accede al paseo por un paso subterráneo cerca del Pabellón de los Remedios. A lo largo del recorrido, las zonas ajardinadas se convierten en naturales, culminando en la zona de aparcamiento de Outariz y la Pasarela que lleva a las Pozas.

El segundo tramo, desde Outariz hasta el Puente Romano, tiene una longitud de 5,5 kilómetros. Después de cruzar la pasarela, se encuentran las pozas gratuitas de Outariz y Burga de Canedo, la mayor zona termal de la ciudad. Continuando en sentido inverso, se pasa por la Estación termal de Outariz y la zona termal Muiño da Veiga, antes de llegar a las famosas Termas de Chavasqueira.

El tercer tramo, desde el Puente Romano hasta Oira y de vuelta al Puente Romano, abarca 4,5 kilómetros. Remontando el río por el margen derecho, se llega a la zona de Oira, con piscinas gratuitas y playa fluvial, antes de cruzar el río por la Pasarela y dirigirse al centro de la ciudad, pasando por lugares emblemáticos como el Parque Miño.

Pozas de Arnedillo, La Rioja

Las pozas de Arnedillo, situadas al margen del río Cidacos, ofrecen libre acceso a sus aguas minero-medicinales. Estas aguas, clasificadas como clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, bromuradas, contienen iones de magnesio, hierro, silicio y rubidio, además de ser radiactivas e hipertermales, con una temperatura de emergencia de 52,5 °C. Este lugar se convierte en un refugio ideal para desconectar y contemplar el paisaje.

El acceso a las pozas es gratuito y muy fácil. Hay varios aparcamientos públicos a pocos metros de distancia del lugar. Esta piscina natural está abierta todo el tiempo, lo que permite bañarse las 24 horas del día, todos los días del año.

Origen

A medida que el agua del río Cidacos viaja hacia las pozas, experimenta un proceso de enfriamiento gradual. Esta agua, que emana a una temperatura constante de 52°C, se enfría durante su trayecto hacia la primera poza. Antes de llegar a las pozas, atraviesa las capas de la tierra, filtrándose por la arenisca.

Durante este proceso, su temperatura aumenta a razón de 3°C cada 100 metros de profundidad. Alcanza su temperatura máxima de 120°C a una profundidad de 3.500 metros, donde se encuentra una capa de roca caliza. Luego desciende otros 500 metros hasta una capa impermeable de arcilla y finalmente vuelve a subir a la superficie al encontrarse con otra capa de roca caliza.

En el recorrido subterráneo, el agua del río Cidacos se enriquece con diversos minerales, beneficiosos para la salud, especialmente para la piel. Entre estos minerales se encuentran el sodio, cloro, hierro, silicio, bromuro, calcio rubidio e iones de magnesio. Alternar entre las pozas termales y las frías aguas del Cidacos es una excelente manera de mejorar la circulación.