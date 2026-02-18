Brujas – Atlético de Madrid, en directo: alineaciones y dónde ver el partido de Champions hoy

El Atlético de Madrid se juega estar en los octavos de final de la Champions League ante el Brujas. El equipo del Cholo Simeone afronta una eliminatoria engañosa, ya que el conjunto belga no figura entre los grandes favoritos al título, pero se trata de un rival muy físico y competitivo que ya puso en serios apuros al FC Barcelona durante la fase de liga. Sigue en directo el minuto a minuto de los playoff de la Champions League entre Brujas y Atlético de Madrid con ocasiones, goles y resultado del partido de ida en el Estadio Jan Breydel.

Brujas – Atlético de Madrid, en directo

A qué hora es el partido de la Champions League Brujas – Atlético de Madrid

La UEFA ha programado este Brujas – Atlético de Madrid de la ida de los playoffs para el miércoles 18 de febrero. El organismo que preside Aleksander Čeferin ha fijado el inicio del encuentro a las 21:00 horas, una menos en Canarias.

Dónde y cómo ver el Brujas – Atlético de Madrid en directo por TV, online y en vivo

Los derechos televisivos de la máxima competición continental en España corresponden a Movistar+. Este Brujas – Atlético de Madrid se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, por lo que será necesario disponer de una suscripción de pago.

Dónde escuchar por radio el Brujas – Atlético de Madrid

Los aficionados que no puedan ver el partido ni por televisión ni por streaming tendrán la opción de seguirlo en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, RNE, Onda Cero, Radio Marca o la SER conectarán con el estadio para narrar el minuto a minuto de este Brujas – Atlético de Madrid.

En qué estadio se juega el Brujas – Atlético de Madrid

El partido se disputará en el Estadio Jan Breydel, inaugurado en 1975 y con capacidad para algo más de 29.000 espectadores. Se espera un lleno absoluto en un ambiente muy exigente para el conjunto rojiblanco.

Quién es el árbitro del Brujas – Atlético de Madrid

La UEFA ha designado al colegiado Glenn Nyberg como árbitro principal del encuentro. En el VAR estará Jarred Gillett, encargado de revisar las acciones polémicas y de avisar al árbitro en caso de que deba acudir al monitor situado a pie de campo.