Parecen calamares, pero sólo los hacen en Cantabria: el guiso invernal perfecto para el frío

Si pensamos en alimentos para combatir el frío lo primero que se nos viene a la mente son los platos de carne, pero en las pescaderías de Cantabria lo que triunfa es un guiso invernal. Algunos lo confunden con calamares o chipirones, pero no son lo mismo.

En Santander tienen nombre propio y una receta totalmente ligada a su tradición gastronómica. Se trata de los maganos encebollados, un guiso de toda la vida para los meses fríos.

Este guiso invernal demuestra la unión que existe en zonas como Santander con el mar, y convierte a un producto humilde en un plato reconfortante e intenso.

Qué son los maganos encebollados y por qué son el mejor guiso invernal de Cantabria

El término magano se utiliza en Cantabria para referirse a un tipo de calamar, normalmente el llamado calamar tardío de potera, capturado de forma artesanal. Su tamaño es intermedio: más grande que el chipirón pequeño, pero más manejable que el calamar de gran formato.

Aunque la receta puede elaborarse con calamares normales, en la tradición cántabra el magano tiene un valor especial por su textura y sabor. De hecho, la pesca a potera (una técnica individual y selectiva) contribuye a que el producto llegue con mayor frescura y calidad a las lonjas.

Por ejemplo, en localidades como Santander, los maganos forman parte del recetario clásico de bares y restaurantes, especialmente cuando bajan las temperaturas.

No esperes encontrarte un plato con una apariencia muy sofisticada, pero sí muy representativo de la cocina del norte. Es humilde, pero también un producto fresco, con una cocción lenta y donde el sabor es el protagonista.

El guiso con maganos perfecto para combatir al frío

La receta tradicional de maganos encebollados es un ejemplo de cocina marinera sencilla y efectiva. El secreto está en la combinación de calamar fresco con una base generosa de cebolla pochada lentamente hasta quedar casi caramelizada.

Primero se limpian bien los maganos, retirando pluma y vísceras, y se cortan en trozos o anillas, según te guste. Mientras, en una cazuela amplia se sofríe cebolla en abundancia, a fuego suave, hasta que adquiera un tono dorado y textura melosa. A partir de ahí, se incorporan los maganos y se dejan guisar lentamente.

Durante la cocción, el propio calamar suelta sus jugos, que se integran con la cebolla y crean una salsa espesa y sabrosa. En algunas versiones se añade un toque de vino blanco para potenciar el aroma, pero siempre sin enmascarar el sabor principal del mar.

El resultado es un guiso de cuchara, ideal para mojar pan y perfecto para los días fríos. Si te gustan las recetas con calamares vas a amarlo, pero el magano tiene un toque único.

La clave está tanto en el tamaño como en la textura tierna. Además, el dulzor natural de la cebolla genera un equilibrio perfecto, que explica su éxito durante el invierno.

El guiso invernal cántabro que mejor representa la tradición marinera

Los maganos encebollados no son una moda gastronómica ni una reinterpretación moderna. Son parte del recetario popular cántabro y se asocian a la cocina casera y a la hostelería tradicional de la región.

Otro atractivo es el carácter estacional. El calamar tardío suele consumirse en otoño e invierno, lo que refuerza su papel como guiso invernal.

Además, no es una elaboración ligera por lo que no sería la mejor opción en verano. Si eres de fuera de Cantabria lo confundirás con un simple plato de calamares, pero al probarlo notarás la diferencia.