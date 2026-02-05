Ni Castilla ni Galicia: el guiso invernal más contundente de España sólo se hace en una provincia andaluza

Cuando el frío aprieta, España saca la cuchara, y cada región intenta demostrar por qué su guiso invernal es el mejor. Pero lo sorprendente es que el más contundente no es ni un plato leonés ni un plato castellano ni uno gallego.

El honor de ser el guiso invernal más intenso pertenece a la Olla de San Antón, un manjar que muchos no conocen de la provincia de Granada, donde cada mes de enero la tradición manda.

Como ocurre con tantos otros platos de invierno, está ligado al mundo rural y a la matanza del cerdo. Además, está pensado para combatir el frío a base de sabor, calorías y buen gusto. Y lo mejor de todo es que sigue fiel a su origen.

Cuál es el origen del guiso invernal más contundente de España: es andaluz

El origen de la Olla de San Antón está vinculado a la matanza del cerdo, una tradición esencial en la economía doméstica de los pueblos granadinos durante muchos años.

De hecho, nació en los meses más fríos cuando, tras sacrificar al animal, las familias aprovechaban todas sus partes para elaborar un guiso capaz de alimentar durante días y proporcionar la energía necesaria para soportar el invierno.

El nombre del plato es bastante sencillo. Se llama olla por el recipiente, y lo más tradicional es comer todos del guiso, sin platos individuales (pero a ser posible cada uno con su cuchara).

Y San Antón alude a la festividad del patrón de los animales y de las labores agrícolas, celebrada el 17 de enero. En torno a esa fecha, era habitual cocinar este guiso y compartirlo como símbolo de convivencia, agradecimiento y unión vecinal.

Aunque no existe consenso absoluto sobre su lugar exacto de nacimiento, la mayoría de teorías sitúan su origen en las zonas más frías de la provincia, especialmente en los pueblos de la sierra camino de Sierra Nevada, donde el clima exigía platos tan contundentes como este.

Los ingredientes que explican por qué la Olla de San Antón es el mejor guiso andaluz

En otros lugares de Andalucía tienen guisos increíbles como la sobrehúsa, pero nada es equiparable a la Olla de San Antón. No hay manera de conseguir una versión suave.

Usa prácticamente todas las partes del cerdo salvo el rabo. Careta, manitas, oreja, espinazo, tocino, panceta, costillas, morcilla y, en algunos casos, chorizo forman la base cárnica del plato.

A esta combinación se suman las legumbres y productos de despensa que definen la cocina rural granadina. Las habas secas son imprescindibles, acompañadas de judías blancas y, según la zona, garbanzos.

El arroz aporta cuerpo al caldo y la patata suaviza el conjunto. Todo se adereza con cebolla, ajo, pimiento choricero, laurel, pimienta negra y pimentón.

Dónde comer el mejor guiso invernal andaluz si visitas Granada

La Olla de San Antón sigue muy presente en numerosos municipios de la provincia. Nuestra reivindicación es que lo pruebes en Monachil, donde siguen reivindicándolo como propio.

Cada año se reparte de forma popular durante las celebraciones, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados.

En la capital y su entorno, restaurantes históricos mantienen viva la tradición. De hecho, es habitual que se organicen jornadas gastronómicas dedicadas en exclusiva a este guiso invernal.