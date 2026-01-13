Guisos andaluces de invierno de Dani García

Los guisos de invierno representan lo mejor de la cocina tradicional española: platos reconfortantes, llenos de sabor y pensados para compartir alrededor de la mesa. En este recorrido gastronómico unimos dos grandes visiones contemporáneas del recetario clásico: la inspiración sureña de Dani García y la reinterpretación elegante de la cocina de cuchara de Jordi Cruz. Dos estilos distintos, pero con un mismo objetivo: rendir homenaje al guiso bien hecho.

Guisos andaluces de invierno al estilo de Dani García

La cocina andaluza de invierno se apoya en productos humildes, cocciones lentas y fondos llenos de matices. Dani García siempre ha defendido el valor del recetario popular, actualizándolo sin perder su esencia. En esta línea encontramos elaboraciones tan tradicionales como el guiso casero de conejo al vino, un plato donde el vino aporta profundidad y el conejo queda especialmente tierno tras una cocción pausada.

Para los amantes de la carne de caza, el guiso de venado en salsa montañesa es una opción contundente y aromática, perfecta para los días más fríos. También hay espacio para recetas más vegetales como el guiso de calabaza fácil, que demuestra que la sencillez bien trabajada puede ser igual de reconfortante.

Dentro de los guisos de carne clásicos destaca el guiso de ternera con níscalos, donde la textura melosa de la ternera se combina con el sabor terroso de las setas, muy presente en la cocina de temporada del sur.

Cocina de cuchara de invierno según Jordi Cruz

Jordi Cruz ha sabido llevar la cocina tradicional a un terreno más técnico sin perder su carácter hogareño. Sus guisos de invierno se caracterizan por caldos bien definidos y equilibrios precisos. Un buen ejemplo es el guiso de patatas con espinazo de cerdo, un plato humilde que gana intensidad gracias al colágeno del hueso y a una cocción lenta.

Las legumbres también tienen un papel protagonista, como en el guiso de lentejas con champiñones, ideal para quienes buscan un plato nutritivo y reconfortante sin renunciar al sabor. En el terreno del mar, el guiso de patatas con langostinos aporta un toque festivo, mientras que el guiso caldoso de rape con verduras destaca por su ligereza y profundidad marina.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: entre 60 y 120 minutos, según el tipo de guiso

Porciones: 4 personas

Información nutricional: entre 350 y 550 kcal por ración (aprox. 1.600–2.200 kcal totales por receta), dependiendo de los ingredientes

Tipo de cocina: española tradicional / mediterránea

Tipo de comida: plato principal de invierno