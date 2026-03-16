Atún a la plancha: receta fácil y trucos para que quede jugoso

Nada hay más fácil que cocinar atún a la plancha en casa. Realmente es una opción ideal para recetas rápidas entre semana. Eso sí, hay un detalle clave: no conviene cocinarlo demasiado o se volverá un poco seco. Además hay que elegir un buen pescado fresco, siempre es mejor opción que las versiones congeladas.

Si te gustan estas ideas, prueba el bonito a la plancha, otro pescado que te hará triunfar con tus invitados.

Ingredientes

2 lomos de atún fresco

1 cucharada de aceite de oliva

sal

pimienta

unas gotas de limón (opcional)

Preparación

Es importante el calor y el tiempo de cocción. Saca el atún de la nevera. No lo cocines frío, déjalo a temperatura ambiente durante unos 10 minutos. Calienta bien la sartén. Puede ser sartén o plancha, fuego fuerte, y añade un chorrito de aceite de oliva. Cuando pongas el pescado, debe estar la placa bien caliente. Pon los lomos de atún en la sartén y cocínalos entre 1 y 2 minutos por cada lado, dependiendo del grosor. Si te gusta el atún más jugoso, deja el centro ligeramente rosado. Cuando lo retires del fuego, añade una pizca de sal, pimienta y unas gotas de limón. Con estos pasos tendrás un atún a la plancha receta muy fácil y lleno de sabor.

Trucos para que el atún quede perfecto

Preparar atún fresco a la plancha no tiene mucha complicación, pero hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

Uno de ellos es elegir lomos de buen grosor. Si el pescado es demasiado fino se cocinará demasiado rápido y será más fácil que quede seco.

Si el pescado es demasiado fino se cocinará demasiado rápido y será más fácil que quede seco. También ayuda secar ligeramente el atún con papel de cocina antes de cocinarlo. Esto permite que se selle mejor en la sartén.

Y, sobre todo, recuerda no cocinarlo demasiado. El atún queda mucho más sabroso cuando el interior mantiene un tono rosado.

Ideas para acompañar el atún a la plancha

Agrega hierbas aromáticas para darle un toque distinto. Una opción interesante es el atún a la plancha con romero, que aporta un aroma muy agradable.

No te pierdas este pescado con verduras salteadas. En ese caso puedes inspirarte en recetas como el atún a la plancha con setas, un plato equilibrado y lleno de sabor.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: aproximadamente 260 calorías por ración

Tipo de cocina: mediterránea

Tipo de comida: plato principal saludable

Preguntas frecuentes

¿Cómo conseguir que el atún a la plancha te quede jugoso y no seco?

El truco está en que lo cocines poco tiempo y con la sartén muy caliente. Si el atún lo haces demasiado, estará seco. Consigue un toque rosado en el interior.

¿Cuánto tiempo lo cocino por cada lado?

Normalmente basta con 1 o 2 minutos por cada lado, aunque el tiempo varía según lo grande que sea tu pieza.

¿Marino el atún antes de cocinarlo?

Es buena idea que lo marines unos minutos con aceite de oliva, limón, salsa de soja o hierbas aromáticas. Esto le dará un sabor extra.