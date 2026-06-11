Ni aceite ni vinagre: los chefs expertos coinciden y esto es lo que debes añadirle al tomate para mejorar su sabor y que parezca recién cogido de la huerta

Los chefs expertos coinciden y esto es lo que debes añadir al tomate para mejorar su sabor, no es ni aceite ni vinagre. Aunque los ingredientes con los que cocines ese tomate son claves para hacer una salsa de esas que impresionan. Es hora de descubrir la esencia de una combinación básica. Crear una buena salsa de tomate, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver. Esa cocina casera que puede acabar siendo la mejor opción posible para unos días en los que vamos a necesitar conseguir un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una salsa que, además puedes congelar, para tener siempre en nuestro poder. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unas recetas de esas que impresionan.

Ni vinagre ni aceite

El aceite de buena calidad es uno de los secretos de una salsa de tomate especial, podemos crearla desde cero o simplemente disfrutar de unos tomates con sal y aceite. Llega la época del año en la que podemos disfrutar de la excelencia de un tipo de receta de esas que siempre quedan bien.

Este vinagre que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que queremos darle un punto de alegría diferente. Será ese momento en el que tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Este tomate recién sacado de la huerta puede llegar a nuestro plato, por mucho que quieras pensar que en casa no vas a poder descubrir la esencia de esta receta, la realidad es que puedes conseguir un plus de buenas sensaciones enorme.

Con una combinación básica que podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta. Ese secreto de los chefs profesionales que nos puede acabar de dar alguna que otra sorpresa inesperada. Este truco cambiará por completo el sabor del tomate que tenemos en casa y que puede quedar especialmente bien con este tipo de detalles básicos y fáciles de aplicar.

Esto es lo que se le añade al tomate para que parezca salido de la huerta

Hay un ingrediente que puede potenciar por completo el sabor del tomate más auténtico, es cuestión de ponerse manos a la obra con él. Con la ayuda de una serie de detalles que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo esencial en estos días.

Un poco de sal por encima y dejar que los tomates eliminen parte de sus jugos antes de cocinarlos o de servirlos en ensalada, es la clave que muchos expertos usan. Puedes poner en práctica este sencillo y barato truco para acabar consiguiendo aquello que deseas, un plato de lo más equilibrado y delicioso.

Ingredientes:

2 kg de tomates pera

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde italiano

1 poquito de orégano

1 poquito de perejil fresco

1 cucharada de azúcar blanco

½ cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite de oliva

Cómo preparar la receta de salsa de tomate casera auténtica de la abuela