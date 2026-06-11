Haz esto con tus tomates en junio y tu cosecha se duplicará según jardineros

Varios expertos han dado una serie de consejos para duplicar la cosecha de tomates durante este verano. Con la llegada del calor llega el momento de plantar la hortaliza estrella de esta época del año y, para que todo salga bien, siempre hay que seguir una serie de pasos y saber escuchar a los profesionales. Consulta los mejores consejos para duplicar la cosecha de tomates durante este verano.

Con la llegada del verano y las buenas temperaturas llega el tiempo perfecto para plantar tomates, una de las frutas más importantes de esta época, aunque se clasifique universalmente como una hortaliza. Este ingrediente es protagonista en las ensaladas y también en los gazpachos o salmorejos que tanto se consumirán en España durante estos meses. Por ello, y pensando en la economía doméstica, una buena idea para las personas que tengan un pequeño huerto es plantar tomates.

Hay que tener en cuenta que esta planta agradece las altas temperaturas en la tierra y por ello el mes de junio es la época en la que comienzan a crecer los tomates. Para plantar tomates y no perecer en el intento, es recomendable preparar la tierra con nutrientes como el compost y que tenga un buen drenaje para que no se pudran las raíces. Para plantar, la época recomendada es entre los meses de abril y junio y, a la hora de insertarlo sobre la tierra, lo recomendable es enterrar el tallo hasta casi las primeras hojas. También hay que dejar un espacio de 60 centímetros entre plantas para que haya una correcta ventilación.

Una vez plantado, hay que hacer un regado regular sobre la tierra (evitar las hojas para no crear hongos) y también es muy recomendable plantar albahaca al lado para espantar a los insectos y las plagas del tomate. Varios expertos han recomendado un consejo más importante para duplicar la cosecha durante esta época del año: cuidar la planta de forma regular para guiar su crecimiento de forma vertical.

Los consejos para la cosecha de tomates

Con motivo de la llegada del verano y el tiempo para plantar tomates, varios expertos han dado cuatro consejos esenciales para duplicar la cosecha en las próximas semanas. Son las siguientes:

Atar las plantas con regularidad.

Guiar el crecimiento.

Eliminar los brotes sobrantes.

Exposición a la luz.

«El despunte regular de los tomates ayuda a las plantas a gestionar mejor su energía y favorece la producción de frutos de calidad», dicen expertos en un artículo publicado en el medio especializado Ireceptar.

Para poder duplicar la cosecha de tomates y que esta sea lo mejor posible, es esencial guiar y establecer un crecimiento de forma definida. Para ello es importante colocar cañas o tutores de bambú para guiar su crecimiento. ¿Por qué es importante esto? La planta del tomate se desarrolla mejor cuando se guía por un tallo principal porque permite que los nutrientes lleguen hasta las flores y los futuros tomates. Por ello es esencial acabar con los posibles brotes laterales con el cuidado de la planta diaria.

Que una planta de tomate crezca en la dirección correcta también favorece al impacto con la luz, que será mayor que cuando hay un mar de brotes de por medio. Este mayor impacto lumínico también favorecerá al desarrollo de las flores y una maduración más rápida y mejor del tomate. La eliminación de estos brotes también favorecerá una mayor ventilación de los frutos, que eliminará más rápido la lluvia o el rocío mañanero, que puede provocar la aparición de hongos o plagas que acaben con tu invento para el verano.