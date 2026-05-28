Recetas con tomates cherry: las mejores ideas fáciles, sabrosas y saludables

Los tomates cherry llevan años ganando terreno en la cocina y no es casualidad. Son pequeños, cómodos de usar y, muchas veces, bastante más intensos de sabor que un tomate grande tradicional. Eso pasa porque concentran menos agua y más azúcares naturales, algo que se nota muchísimo cuando se cocinan.

Funcionan muy bien en ensaladas, pasta, tostadas, pizzas o simplemente asados con aceite de oliva. Y cuando pasan por el horno, cambian por completo. Se vuelven más dulces, jugosos y casi caramelizados.

Los tomates cherry, también llamados tomates cereza o tomates uva, son pequeños, jugosos y llenos de color. A simple vista parecen un adorno, pero en realidad aportan muchísimo sabor y un toque alegre a cualquier plato. Su textura crujiente y su dulzor natural los hacen perfectos para ensaladas, pinchos, brochetas o guarniciones veraniegas.

Además de ser deliciosos, estos diminutos frutos están cargados de vitaminas A y C, antioxidantes y licopeno, un compuesto natural que ayuda a cuidar la piel y proteger las células del envejecimiento. Incorporarlos a tu dieta diaria es una forma sencilla y deliciosa de sumar color y salud a tus comidas.

Propiedades nutricionales del tomate cherry

El tomate cherry es una pequeña bomba de nutrientes. Su alto contenido en licopeno lo convierte en un potente aliado contra los radicales libres, ayudando a mantener la salud del corazón y fortaleciendo el sistema inmunológico.

También es bajo en calorías y muy rico en agua, ideal para mantenerse hidratado sin sumar peso. Existen distintas variedades que van del clásico rojo intenso al amarillo dorado, el negro o incluso el rayado. Cada tipo aporta un matiz distinto de sabor, desde los más dulces hasta los ligeramente ácidos, lo que hace que los tomates cherry sean un ingrediente versátil y siempre atractivo en la cocina.

1. Ensalada fresca de tomates cherry y mozzarella

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: 180 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea / Internacional

Tipo de comida: Entrante

Corta los tomates cherry por la mitad y mézclalos con bolitas de mozzarella, hojas de albahaca fresca, un chorrito de aceite de oliva, sal y vinagre balsámico. Es una receta con tomates cherry muy fácil y refrescante, perfecta para los días calurosos o para acompañar cualquier plato principal.

2. Brochetas de tomate uva y pollo marinado

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 6

Información nutricional: 250 kcal

Tipo de cocina: Parrilla / Internacional

Tipo de comida: Plato principal

Ensarta trozos de pollo marinado en hierbas con tomates uva y pimientos de colores. Ásalos hasta que se doren y disfruta de un bocado lleno de sabor y color. El contraste entre el pollo jugoso y el tomate ligeramente caramelizado es simplemente delicioso.

3. Pasta tibia con tomates cherry asados

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: 400 kcal

Tipo de cocina: Italiana / Internacional

Tipo de comida: Plato principal

Coloca los tomates cherry en una bandeja con ajo, aceite de oliva y orégano. Hornéalos hasta que se arruguen y suelten su jugo. Mézclalos con la pasta recién cocida y termina con queso parmesano rallado. Un plato de tomate dulce y aromático que no necesita más para conquistar a todos.

4. Pan de focaccia con tomates cereza y romero

Tiempo de preparación: 2 horas

Porciones: 6

Información nutricional: 700 kcal

Tipo de cocina: Panadería / Internacional

Tipo de comida: Entrante

Prepara una masa de focaccia y, antes de hornearla, añade tomates cereza partidos junto con hojas de romero y un toque de sal gruesa. Al salir del horno, el pan queda esponjoso y lleno de sabor. Ideal para acompañar quesos o embutidos.

5. Tostadas con aguacate y tomates cherry

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 2

Información nutricional: 220 kcal

Tipo de cocina: Saludable / Internacional

Tipo de comida: Desayuno o snack

Tuesta pan integral, unta aguacate maduro y coloca encima tomates cherry en rodajas. Añade un chorrito de limón, sal y semillas de sésamo. Es una opción ligera, nutritiva y perfecta para empezar el día con energía o disfrutar como merienda.

Tomates cherry al horno: la base de muchas recetas

Asar tomates cherry parece algo simple, pero cambia muchísimo el resultado final de cualquier plato. El calor concentra el sabor y rompe ligeramente la piel, haciendo que suelten jugos muy aromáticos.

Con ajo, aceite de oliva y unas hierbas quedan espectaculares. Y sirven para casi todo.

A qué temperatura hornear los tomates cherry: rápido vs confitado

Una receta rápida será la de horno a 200 grados durante unos 15 o 20 minutos. Se arrugan ligeramente y quedan muy jugosos.

Ahora bien, si buscas sabor más profundo, merece la pena hacerlos confitados lentamente. Ahí la temperatura baja bastante, alrededor de 140-150 grados, durante una hora o incluso más. El tomate pierde agua poco a poco y desarrolla un sabor mucho más intenso y dulce.

No quedan iguales. La diferencia se nota bastante.

Cuánto tiempo aguantan los tomates cherry asados en la nevera

En un recipiente hermético, los tomates estarán ideales entre 3 y 5 días. De hecho, muchas personas preparan bastante cantidad precisamente para usar durante varios días en pasta, tostadas o ensaladas. Incluso fríos siguen teniendo muchísimo sabor.

Pasta con tomates cherry: la receta más rápida y sabrosa

Pocas recetas son tan fáciles y agradecidas como una buena pasta con tomates cherry. Y no hace falta complicarse demasiado.

Con ingredientes simples sale un plato muy potente.

Versión salteada en sartén: menos de 20 minutos

La opción rápida consiste en saltear ajo en aceite de oliva y añadir los tomates cherry cortados por la mitad. En unos minutos empiezan a romperse y formar una salsa natural.

Mientras tanto cueces la pasta. Luego mezclas todo con albahaca, pimienta negra y algo de queso rallado si te gusta.

Versión con tomates asados al horno: más intensa

La otra versión requiere algo más de tiempo, pero merece mucho la pena. Aquí primero se asan los tomates cherry al horno hasta que quedan casi caramelizados.

Después se mezclan con la pasta y parte de sus propios jugos.

El sabor cambia completamente. Más profundo, más dulce y mucho más aromático.

Propiedades del tomate cherry: por qué es más saludable que el tomate normal

Nutricionalmente, el tomate cherry tiene bastantes ventajas. Aporta vitaminas, minerales y antioxidantes con muy pocas calorías.

También suele contener más concentración de ciertos compuestos beneficiosos que algunos tomates grandes industriales.

Licopeno y antioxidantes: sus beneficios principales

El licopeno es uno de los antioxidantes más conocidos del tomate. Está relacionado con protección celular y salud cardiovascular.

Curiosamente, cuando el tomate se cocina, el cuerpo absorbe mejor ese licopeno. Por eso los tomates cherry asados no solo tienen más sabor; también permiten aprovechar mejor algunos nutrientes.

Cuántas calorías tiene el tomate cherry

El tomate cherry es muy ligero. Obtendremos entre 18 y 22 calorías por cada 100 gramos, según la variedad de tomate.

Y lo mejor es que llena bastante más de lo que parece gracias a su contenido en agua y fibra.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: entre 15 y 40 minutos según la receta

Porciones: 2-4 personas

Información nutricional: unas 18-22 calorías por cada 100 gramos de tomate cherry

Tipo de cocina: mediterránea

Tipo de comida: saludable y rápida

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