Los tomates, a pesar de no ser las hortalizas más difíciles de cultivar, requieren unas condiciones muy concretas para crecer fuertes: tierra fértil, sol y humedad. Cuando no se cumplen, el resultado son frutos pequeños con sabor insípido y plantas que se marchitan a pesar del riego regular. En este contexto, la levadura de tomate juega un papel fundamental, ya que actúa como fertilizante casero para que las plantas produzcan racimos de tomates mucho más grandes y abundantes.

La levadura de tomate generalmente se obtiene de la levadura de panadería o de cerveza, ya que son microorganismos vivos que estimulan las bacterias beneficiosas y mejoran la liberación de nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio y vitaminas del grupo B, muy valiosos para el cultivo de tomates. ¿El resultado? El sistema radicular se desarrolla más rápido, las plantas absorben mejor el agua y los minerales y los tallos se engrosan. Una planta bien nutrida produce más flores y, por consiguiente, más frutos. Cuando el riego se gestiona adecuadamente, los tomates suelen ser más grandes, dulces y aromáticos, lo que los hace más agradables al paladar.

El truco definitivo para que los tomates crezcan grandes

Para preparar este fertilizante natural, se recomienda usar levadura de panadería, ya sea seca en sobre o fresca; evita la levadura en polvo, ya que no contiene microorganismos vivos. Disuelve tres cucharaditas rasas de levadura en litro litro de agua tibia, preferiblemente de lluvia o reposada. Remueve bien, deja reposar media hora y aplica la mezcla en la base de la planta, procurando no mojar hojas ni frutos.

Algunos jardineros optan por una versión más concentrada: 10 gramos de levadura seca por litro de agua tibia, o 30 gramos junto con una cucharada de azúcar en dos litros de agua. En este caso, se deja fermentar entre dos y tres días y luego se diluyen unos 50 ml de la mezcla en 10 litros de agua. Esta solución sólo se utiliza dos o tres veces por temporada.

Lo ideal es empezar a regar con levadura unos 12 días después de la siembra. Para la solución simple de tres cucharadas por litro, es suficiente aplicarla cada 7 a 10 días, especialmente durante la primavera y el verano. Es importante mantener la tierra ligeramente húmeda, evitando el encharcamiento, y comprobar siempre la humedad con los dedos antes de regar.

Asimismo, es fundamental observar la reacción de los tomates: si las hojas se rizan o se secan con rapidez, es probable que exista un exceso de riego; en ese caso, conviene reducir la frecuencia y utilizar sólo agua durante unas semanas. Se desaconseja el uso de levadura en suculentas o bulbos, ya que prefieren suelos pobres y bien drenados. Tras varios riegos, hay que dejar que el fruto complete su maduración con riegos algo menos frecuentes, manteniendo la humedad del suelo mediante el uso de mantillo.

Cuidados y cultivo

El cultivo del tomate se desarrolla mejor en climas templados, donde intervienen tres factores clave: la temperatura, la humedad y la luz. Esta planta no es demasiado exigente con la temperatura, ya que puede crecer en un rango aproximado de entre 20 ºC y 30 ºC, dependiendo en gran medida de la zona climática. En cuanto a la humedad, se recomienda que ronde el 70% para favorecer su buen desarrollo. Además, necesita abundante luz solar para crecer correctamente, florecer y lograr una adecuada maduración de los frutos.

Es importante plantarlo en un suelo con buen drenaje, de textura suelta y ligeramente arcillosa, pero sobre todo rico en materia orgánica. El tomate tolera relativamente bien ciertos niveles de salinidad tanto en el suelo como en el agua de riego, aunque siempre es preferible mantener condiciones equilibradas.

El abonado también juega un papel fundamental. Esta planta requiere cantidades elevadas de CO2 para estimular su crecimiento. La elección de abonos y fertilizantes adecuados influye directamente en la calidad del fruto, la producción y la salud general de la planta. En cultivos más técnicos, el CO2 puede aplicarse mediante sistemas como quemadores de gas propano o distribuidores específicos. En cuanto al riego, lo más habitual es utilizar el sistema por goteo, que permite combinar el riego con la fertilización.

Finalmente, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), cabe señalar que «el tomate está compuesto principalmente por agua, y su macronutriente mayoritario son los hidratos de carbono. Entre las vitaminas, destaca su contenido en vitamina A (principalmente en forma de carotenoides provitamina A) y vitamina C; una ración de tomate puede cubrir alrededor del 61% de las ingestas recomendadas de esta última. Además, contiene carotenoides no provitamina A, como el licopeno, cuya cantidad varía según la variedad (más abundante en los de tipo pera), el grado de madurez (mayor en los maduros) y el método de cultivo (superior en los cultivados al aire libre y madurados en la planta). Asimismo, el tomate triturado o cocinado, especialmente cuando se combina con aceite, favorece la absorción del licopeno en el organismo».