Acción climática desde el grifo: el hábito diario más sostenible para cuidar el ecosistema

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2026, la Tierra nos envía un mensaje de máxima alerta a través de temperaturas récord, incendios más feroces, tormentas extremas y glaciares que desaparecen a un ritmo sin precedentes. Ante el riesgo inminente de superar el umbral de calentamiento global de 1,5 °C este siglo, la campaña global de ONU Medio Ambiente bajo el lema #PorElClimaYa subraya que debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030.

En este contexto de emergencia, los ciudadanos están demostrando que la acción colectiva para cambiar el rumbo del planeta comienza con decisiones diarias y soluciones sostenibles, como la forma en la que consumimos nuestros recursos hídricos.

Los datos extraídos del IX Barómetro de Conductas Sostenibles de Aqualia (elaborado a través de su Sosteniblómetro) revelan el sólido compromiso de la población para frenar esta crisis ambiental mediante nuevos hábitos. Uno de los grandes hitos de esta concienciación ciudadana es la consolidación del agua del grifo como la opción más ecológica.

El Barómetro destaca que un 67% de los encuestados ya prefiere el agua del grifo a la embotellada (subiendo 4 puntos en la variación anual). Además, esta pauta sostenible se traslada fuera del hogar: un 69% afirma pedir agua del grifo en restaurantes, más de quince puntos porcentuales más respecto a la consulta anterior (54,5%).

Las cifras de esta novena oleada expresan los resultados del periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2025 y el 21 de mayo de este año.

Actuar frente al cambio climático con hábitos cotidianos

Los datos extraídos del Sosteniblómetro muestran que, con algunos hábitos, los ciudadanos ya están contribuyendo a la acción por el clima, asumiendo gestos diarios fundamentales para contribuir a la reducción de emisiones y el cuidado de los recursos.

En este sentido, el 100% de los encuestados afirma dejar la ropa secar al aire libre en vez de usar la secadora; un 75% comparte coche para ir al trabajo y un 72% ya ha reemplazado todas las bombillas halógenas por sistemas de bajo consumo tipo LED; en relación con el uso del agua, el 100% de las personas consultadas revisan que los grifos de su casa estén en buen estado y no pierden agua y, además, manifiesta ser sostenible en el uso del agua durante su estancia en un hotel; además, el 93% no arroja las toallitas al inodoro y un 92% sólo pone el lavavajillas cuando está lleno.

Algunos hábitos, sin embargo, presentan todavía un margen de mejora. Sólo un 50% dice haber solicitado el recibo de facturas online en vez de en papel y un 37% afirma que antes de que salga el agua caliente en la ducha, tiene a mano un barreño para recogerla y utilizarla más tarde. Finalmente, todavía un 31% de las personas encuestadas afirma enjuagar los platos antes de meternos en el lavavajillas.

Por último, el análisis del Sosteniblómetro de Aqualia ofrece un ranking de provincias más sostenibles por ser las que presentan la mejor ponderación entre su participación y acierto en las respuestas, acreditando tener comportamientos más sostenibles. En esta última consulta, Cuenca, Madrid, Salamanca y A Coruña se sitúan a la cabeza, seguidas de Asturias y Almería. El dato de medición de la mayor o menor sostenibilidad es el índice obtenido de la relación entre las puntuaciones (sostenipuntos) y el número de participantes de cada provincia.

El I Barómetro se lanzó en junio de 2022 y, desde entonces, Aqualia publica periódicamente los resultados de este estudio para informar y animar a los ciudadanos a que sigan midiendo su nivel de sostenibilidad en sus hábitos diarios. Además, recuerda que, una vez completado el test, se obtiene automáticamente el resultado sobre cómo de sostenible es en su día a día, obteniendo información sobre qué hábitos pueden corregirse y cómo hacerlo a través de consejos sostenibles para implementar en los hábitos diarios.

El Sosteniblómetro de Aqualia es el primer medidor de conductas y hábitos sostenibles para los ciudadanos y, como tal, aporta información de interés sobre las acciones que la ciudadanía tiene más o menos adquiridas en su vida cotidiana en cuanto a comportamiento responsable y sostenible. La herramienta, un sencillo test de 5 preguntas disponible en la web sosteniblometro.com, ha recogido desde su lanzamiento en enero de 2022 las respuestas de más de 15.966 participantes.

Aqualia, como primera empresa del sector certificada por AENOR en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destaca que el agua es fundamental para el desarrollo y puede ser un motor de cambio para impulsar una sociedad más justa, uno de los desafíos de la Agenda 2030.