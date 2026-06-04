Nuestros océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra y esconden una biodiversidad tan enorme como sorprendente. Bajo sus aguas habita una variedad extraordinaria de peces que van desde pequeños animales casi transparentes hasta criaturas de aspecto inquietante que podrían confundirse con seres de otros planetas.

Según el Catálogo de Peces de Eschmeyer de la Academia de Ciencias de California, existen más de 37.000 especies de peces, y la lista sigue creciendo año tras año gracias a expediciones científicas, tecnologías de exploración y análisis genéticos más precisos. Esta enorme diversidad les convierte en el grupo de vertebrados más numeroso del planeta.

La razón es la enorme variedad de hábitats acuáticos existentes: desde los arrecifes de coral hasta las profundidades abisales, pasando por las aguas costeras, los peces han evolucionado para adaptarse a condiciones extremas de presión, temperatura o disponibilidad de alimento. Como resultado, la evolución ha producido especies con anatomías, colores o estrategias de supervivencia prácticamente impensables.

Ciencia ficción

Algunas de ellas, de hecho, parecen más bien criaturas extraídas de una película de terror o de ciencia ficción que animales reales. Así ocurre con estas cinco especies de peces que demuestran hasta qué punto la realidad de la naturaleza puede superar a la imaginación.

Una de las más curiosas es la anguila hoja de sauce, nombre que recibe la fase larvaria de la anguila. En esta etapa de larva leptocéfala, el pez tiene un cuerpo completamente transparente y extremadamente plano, similar a una hoja flotando en el agua.

Al ser translúcida y casi invisible, la larva puede desplazarse por las corrientes oceánicas con un riesgo mucho menor de ser detectada por los depredadores. Durante esta fase, que puede durar meses, el pez se deja transportar por el océano hasta transformarse gradualmente en angula y posteriormente en anguila adulta, siempre que no se la coman antes.

Tiburón alfombra teselado

Otro experto en el arte del camuflaje es el tiburón alfombra teselado, que habita en los fondos marinos de regiones tropicales y subtropicales. Su cuerpo plano y su piel cubierta de patrones complejos le permiten confundirse con corales, rocas y arena.

Los bordes de su cuerpo presentan pequeñas estructuras similares a flecos que ayudan a romper su silueta, haciendo aún más difícil detectarlo. Gracias a esta estrategia, el tiburón alfombra puede sorprender a sus presas cuando se acercan demasiado.

Pez ataúd rosado

Entre los seres más extraños de las profundidades destaca el pez ataúd rosado, un animal de cuerpo redondeado y espinoso cuya llamativa coloración rosada contrasta con el oscuro fondo marino.

Una de sus características más sorprendentes es que utiliza sus aletas pectorales para desplazarse por el fondo como si fueran pequeñas patas, una estrategia que le permite moverse lentamente por el lecho marino en busca de alimento.

Este comportamiento es relativamente común entre algunos peces de aguas profundas, donde nadar constantemente puede suponer un gasto energético demasiado elevado.

Castañuela orquídea

En los arrecifes coralinos también existen animales acuáticos que llaman la atención por su apariencia. Un buen ejemplo es la castañuela orquídea, un pequeño pez conocido por su intenso color púrpura o violeta.

Aunque su tamaño es reducido, su tonalidad brillante lo convierte en una de las especies más vistosas de estos ecosistemas. Vive normalmente oculto entre grietas y cavidades de los arrecifes, donde encuentra refugio frente a depredadores más grandes.

Pez trompeta colorada

La última especie de esta lista es el pez trompeta colorada, cuyo cuerpo extremadamente alargado y delgado puede superar el metro de longitud. Su silueta estilizada le permite utilizar una técnica de caza muy particular: se coloca verticalmente entre corales o estructuras del arrecife para confundirse con una rama o una planta marina.

Mientras se deja llevar suavemente por la corriente, espera el momento oportuno para acercarse a pequeños peces y succionarlos rápidamente con su boca tubular. Esta estrategia de camuflaje lo convierte en un depredador muy eficaz.

Si quieres ver a estas criaturas en acción, merece la pena echar un vistazo al siguiente vídeo.

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Millones de años

Aunque a primera vista estas especies parecen completamente distintas entre sí, todas comparten algo en común: son el resultado de millones de años de adaptación a entornos muy específicos.

La transparencia de la larva de anguila, el camuflaje del tiburón alfombra, la forma compacta del pez ataúd, los colores de la castañuela o el cuerpo alargado del pez trompeta no son simples curiosidades de la naturaleza.

Soluciones evolutivas

Son soluciones evolutivas que permiten a estos peces sobrevivir en ambientes donde encontrar alimento, evitar depredadores o pasar desapercibidos puede marcar la diferencia entre vivir o desaparecer.

En muchos casos, estas adaptaciones están directamente relacionadas con la necesidad de ahorrar energía, ocultarse o mejorar la eficacia a la hora de cazar. En ecosistemas como los arrecifes o las profundidades marinas, donde la competencia por los recursos es intensa, incluso pequeñas ventajas evolutivas pueden resultar decisivas. Por eso los océanos albergan algunas de las formas de vida más sorprendentes del planeta.