Hasta tiempos recientes, las angulas eran empleadas como alimento para el ganado y también para matar el hambre en las casas más humildes. Pero, a mediados del pasado siglo, la cría de la anguila dejó de ser comida para pobres y se puso de moda en la alta cocina, convirtiéndose en un manjar muy deseado en momentos especiales, como las fiestas navideñas.

Actualmente, el precio de las angulas puede superar los 1.200 euros por kilo. Este elevado coste se debe no sólo a sus apreciadas propiedades culinarias, sino también al preocupante desplome de su población debido a diferentes factores, como la pesca intensiva, la contaminación de las aguas, el cambio climático y la construcción de presas que obstaculizan las migraciones.

La dificultad que entraña la pesca de la anguila europea (Anguilla anguilla) también influye sobre su alto precio. Su captura se realiza de manera artesanal y en horario nocturno, mediante pequeñas embarcaciones que emplean cedazos y tamices, siempre en zonas de fuertes corrientes, como las desembocaduras de los ríos, y bajo las frías temperaturas invernales. A ello se suman temporadas de pesca cortas y estrictamente reguladas.

Peligro de extinción

A pesar de dichas restricciones, cada vez quedan menos angulas, hasta el punto de que la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sitúa a la anguila europea en la categoría de especie en peligro crítico de extinción.

Un reciente estudio científico del Parque Natural del Delta del Ebro y la Estación Biológica de Doñana del CSIC corrobora que la situación es crítica.

«La información procedente de la pesca tradicional y de un programa de seguimiento pesquero en el Delta del Ebro refleja el inicio, ampliamente documentado, del declive de la anguila a finales de la década de 1970, así como un declive reciente, agudo y continuo de magnitud similar (superior al 80%)», detallan en el paper.

Captura cero

«El reciente declive de la anguila podría estar impulsado por la explotación continua de una población ya deteriorada. El grupo de expertos en anguila del ICES —siglas en inglés del Consejo Internacional para la Explotación del Mar— había estado aconsejando mantener las capturas de anguila lo más cerca posible de cero durante dos décadas y en 2022 y 2023 recomendó explícitamente una política de captura cero», destacan los investigadores.

«Sin embargo, la anguila todavía se explota comercialmente en toda Europa, posiblemente basándose en el supuesto de que su abundancia se estabilizó. Nuestros datos, junto con descensos recientes comparables en otras áreas sugieren que este supuesto puede no ser válido», avisan los autores del estudio.

Sin angulas en DiverXO

La conclusión resulta evidente: o dejamos de pescar angulas, o la especie tenderá a ir menguando progresivamente hasta desaparecer por completo. Sin embargo, el conocido chef de DiverXO, Dabiz Muñoz, parece no tenerlo tan claro.

Así se desprende del primer capítulo de su documental UniverXO Dabiz, que ha sido criticado duramente por Mario de Wonder, biólogo y creador de contenido. En un vídeo subido a redes, de Wonder invita a cotemplar una escena que tiene lugar durante los primeros 15 minutos del documental protagonizado por Muñoz.

Durante la escena, un proveedor le informa al cocinero de que se ha quedado sin angulas. «Cuánto gasto yo a la semana», pregunta el chef. «Cinco o seis kilos», responde su interlocutor.

Respuesta al cocinero

La tensión se eleva cuando Muñoz se da cuenta de que en un par de semanas se va a quedar sin suministro y acusa a su colaborador de haber vendido las angulas a alguien. «Si no, es imposible», lamenta el gerente de DiverXO, claramente enojado. A continuación, el propio Mario de Wonder deja de poner imágenes del documental para pasar a responder directamente al cocinero.

«No Dabiz, no es imposible. Se trata de una especie que está en peligro crítico de extinción. Es decir, cada vez va a haber menos. Y lo que me parece increíble es que a estas alturas de la película, prácticamente en toda España y en casi toda Europa, se siga pudiendo pescar, vender y consumir angulas», recalca el creador de contenido.

«Básicamente, la angula es una anguila pero en su fase más pequeña. Y me parece acojonante que tú empieces un documental de seis episodios, y en los primeros quince minutos estés hablando de los cinco kilos de angulas que consumes a la semana, y hablando de ello como si fuese el gran manjar para que otra gente consuma también angulas», añade el biólogo.

Ballenas y orcas

«¡Es una puñetera desfachatez!», exclama de Wonder, antes de vaticinar que «nos vamos a estar comiendo esta especie hasta que desaparezca. Si fueran ballenas u orcas, todos nos echaríamos las manos a la cabeza, pero como son angulas a nadie le importa, nadie se hace eco de esto y van a extinguirse y nos vamos a cargar una especie».

En realidad, este vídeo no es nuevo, sino que ya fue subido por primera vez a las redes en febrero de este año. Pero el creador de contenidos ha vuelto a publicarlo recientemente, coincidiendo con los días en los que se concentran las principales compras de cara a las cenas de Navidad, con el propósito de concienciar a la población para que no consuma angulas.

El propio Mario de Wonder lo deja bien claro con su último mensaje: «Y proteger a esta especie es ahora más importante que nunca porque es cuando se venden como churros», concluye el influencer ambiental.