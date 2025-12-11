Con la Navidad a las puertas, el desperdicio de comida vuelve a ser protagonista en los hogares españoles. El 55% de la población admite tirar alimentos durante estas fiestas, lo que se traduce en una media de 31 euros por persona desperdiciados en la compra navideña.

Este dato cobra especial relevancia en un contexto donde el 84% reconoce que la inflación condicionará sus decisiones de compra en Navidad, con un incremento del 30% respecto a hace dos años.

A pesar de la presión económica, los hábitos de consumo siguen planteando retos importantes. De quienes admiten desperdiciar comida, casi 8 de cada 10 españoles aseguran tirar hasta un 10% de lo que compran.

Teniendo en cuenta que el gasto previsto en alimentación para estas fiestas alcanza los 313 euros por consumidor, según la Asociación Española de Consumidores, el coste del desperdicio resulta considerable para las economías familiares en un momento de inflación persistente.

Problema estructural

El fenómeno del desperdicio alimentario en Navidad se enmarca en un problema más amplio que afecta a España durante todo el año. Según el último informe del Ministerio de Agricultura, en 2024 se desperdiciaron 1.125 millones de kilos de alimentos en el país, cifra que supone 24,38 kilos por persona. Los hogares concentran el 97,5% del desperdicio total, aunque la tendencia muestra una reducción del 4,4% respecto a 2023.

La última encuesta de Too Good To Go, la aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos, revela que los españoles comienzan a mostrar cambios en sus hábitos.

El porcentaje de quienes reconocen desperdiciar comida en Navidad ha bajado un 25% respecto a 2023, cuando alcanzaba el 80%. Sin embargo, persiste un comportamiento problemático, ya que el 59% admite comprar más alimentos de los necesarios por miedo a quedarse corto durante las celebraciones.

Compras excesivas

El exceso en las compras navideñas representa el principal desafío para reducir el desperdicio. La planificación inadecuada lleva a muchas familias a llenar sus despensas por encima de sus necesidades reales, generando un volumen de sobras difícil de gestionar. Este patrón se mantiene incluso cuando la inflación obliga a priorizar productos rebajados, opción que ha pasado del 29% al 58% en dos años.

Los postres típicos navideños lideran la lista de alimentos más desperdiciados, con un 44,5% de menciones. Les siguen el pan (33%), las guarniciones como arroz o patatas (20%) y las salsas (19%).

Estos productos, característicos de las mesas festivas, acaban en la basura por su naturaleza perecedera y la dificultad para calcular las cantidades necesarias en reuniones familiares.

Regalos gastronómicos

En cuanto al presupuesto total para regalos en Navidad, el 44% de los españoles prevé gastar entre 200 y 300 euros. Un dato relevante es que el 35% optará por regalar comida estas fiestas, lo que abre oportunidades para combinar el detalle navideño con la lucha contra el desperdicio alimentario.

Soluciones prácticas

La reutilización de sobras se ha convertido en un hábito extendido, con casi 9 de cada 10 españoles que afirman practicarlo. Algunas medidas efectivas incluyen calcular las cantidades necesarias según el número de comensales, planificar el menú revisando la despensa, compartir las sobras con familiares y amigos, y dar una segunda vida a los dulces sobrantes transformándolos en nuevos postres.

Marie Lindström, directora de Too Good To Go en España, subraya que «la Navidad es un momento para disfrutar de la cocina y compartir en familia». La compañía anima a planificar las compras y apostar por recetas de aprovechamiento para ahorrar dinero, reducir el desperdicio y contribuir al cuidado del planeta.

Cajas Despensa

Para quienes buscan regalar comida hay una alternativa interesante a la vez que sostenible con las Cajas Despensa especiales de Navidad de Too Good To Go, que ofrecen productos de grandes marcas que, por exceso de producción o cambios de etiquetado, no han podido venderse. Estos detalles inesperados navideños están, según la compañía, disponibles a precios reducidos, permiten ahorrar mientras se reduce el desperdicio en fechas señaladas.