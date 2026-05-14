Pasta cremosa de feta al horno con tomates cherry

Pasta con cherrys
Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

¿Te gusta la cocina vegetariana y con queso? No dejes de probar esta pasta cremosa de feta al horno con tomates cherry.

Hay recetas que se vuelven populares por una razón muy simple: funcionan. La pasta cremosa de feta al horno con tomates cherry encaja exactamente ahí. No necesita técnicas complicadas, no exige una lista interminable de ingredientes y el resultado tiene ese punto reconfortante que apetece repetir.

La combinación es bastante lógica. El queso feta se vuelve cremoso con el calor, los tomates cherry se asan hasta soltar sus jugos dulces y la pasta hace el resto. Todo junto crea una salsa sorprendentemente buena con muy poco esfuerzo.

Y sí, sigue siendo una receta muy buscada en 2026 porque resuelve comidas rápidas sin caer en lo aburrido.

Ingredientes para pasta cremosa de feta al horno

Para 4 personas:

  • 300 g de pasta (penne, fusilli o similar)
  • 200 g de queso feta en bloque
  • 500 g de tomates cherry
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • pimienta negra al gusto
  • sal (con moderación, porque el feta ya aporta bastante)
  • hojas de albahaca fresca opcionales
  • copos de chile si quieres un toque picantereceta tiktok

    • Cómo preparar esta pasta paso a paso

    Prepara la base para hornear

    1. Precalienta el horno a 200 °C con calor arriba y abajo.
    2. Mientras tanto, coloca los tomates cherry en una fuente apta para horno. Añade los dientes de ajo picados o ligeramente aplastados, el aceite de oliva, pimienta negra y el orégano.
    3. Remueve un poco para que los tomates se impregnen bien.
    4. Después coloca el bloque de queso feta justo en el centro de la fuente.
    5. Ese detalle importa porque el queso irá absorbiendo parte del calor mientras los tomates empiezan a reventar y caramelizarse ligeramente.
    6. Si te gusta el picante, aquí es el momento de añadir unos copos de chile.
    7. Hornea hasta que todo se transforme. Lleva la fuente al horno durante unos 25 a 30 minutos.

    Si quieres una superficie algo más dorada, puedes activar el grill los últimos 3 o 4 minutos.

    Cocina la pasta

    Mientras el horno hace su trabajo, cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las instrucciones del fabricante. Déjala al dente.

    Ese pequeño punto firme mejora muchísimo el resultado final porque luego se mezcla con la salsa caliente.

    Guarda medio vaso del agua de cocción antes de escurrir. Parece un detalle menor, pero puede salvar la textura.

    Mezcla todo

    1. Saca la fuente del horno.
    2. Con un tenedor o cuchara robusta, aplasta el feta y mezcla con los tomates asados hasta formar una salsa cremosa.
    3. Los jugos del tomate se integran con el queso y el aceite creando una textura bastante sedosa sin necesidad de nata.
    4. Añade la pasta cocida y mezcla bien.

    Si notas que queda demasiado espesa, incorpora un poco del agua reservada.

    Información de la receta

    Tiempo de preparación: 35 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional aproximada: 2.520 calorías totales (630 kcal por ración aprox.)
    Tipo de cocina: Mediterránea / internacional
    Tipo de comida: Almuerzo / comida principal / cena

    Proteínas: 78 g
    Grasas: 118 g
    Carbohidratos: 275 g

    No es precisamente una receta ligera.

    Variaciones que funcionan bien

    La receta admite cambios manteniendo su encanto.

    Puedes añadir espinacas, gambas, calabacín asado, setas y champiñones, aceitunas verdes o negras, pollo asado desmenuzado, etc.

    Si quieres una versión algo más ligera, reduce aceite o ajusta cantidad de queso.

