Marmitako de atún con Thermomix: receta tradicional vasca fácil y rápida paso a paso
Aprende a hacer marmitako de atún con Thermomix: ingredientes, velocidades y temperaturas exactas para conseguir el guiso vasco tradicional en menos de una hora.
Marmitako, receta tradicional
Marmitako de bonito
Receta de sorropotún
La receta del marmitako está asociada a barcos de pescadores, en la zona norte de España. La comida diaria se hacía con lo que tenían a mano, que era por supuesto pescado fresco, junto a verduras como la cebolla, ajos, pimientos, patatas.
La mejor época para prepararlo suele coincidir con la costera del bonito del norte, de junio a septiembre, aunque puede variar según el año. Con Thermomix, el marmitako de atún gana en comodidad: trocea, sofríe y mantiene una cocción bastante estable. Eso sí, el pescado hay que tratarlo con respeto. Si se pasa, pierde toda la gracia.
Ingredientes del marmitako de atún con Thermomix
Para 4 personas: 400 g de atún fresco limpio en dados, 800 g de patatas chascadas, 100 g de pimiento verde, 150 g de cebolla, 100 g de tomate triturado, 2 dientes de ajo, 40-50 g de aceite de oliva, 1 cucharadita de pulpa de pimiento choricero, 1 cucharadita de pimentón dulce, 600-700 g de fumet de pescado y sal.
Atún fresco vs bonito del norte: cuál usar
El marmitako clásico se asocia más al bonito del norte, de carne fina y sabrosa. El atún fresco también funciona, siempre que sea de buena calidad y no se cocine en exceso. Si estamos en plena temporada, el bonito es la opción más redonda. Fuera de ella, un buen atún puede resolver muy bien la receta.
La importancia del fumet de pescado casero
El caldo marca el guiso. Un fumet casero con espinas de pescado, puerro, cebolla y zanahoria da más profundidad que un caldo industrial. No hace falta complicarse: 20 o 25 minutos de cocción bastan. Si no hay tiempo, conviene elegir un caldo de pescado decente y bajo en sal.
Cómo hacer marmitako de atún con Thermomix paso a paso
Paso 1: trocear las verduras
Pon en el vaso la cebolla, el pimiento, el ajo y el tomate. Trocea 3 o 4 segundos a velocidad 4 o 5. No busques una crema; interesa que el sofrito tenga algo de textura.
Paso 2: el sofrito
Añade el aceite y sofríe 7 minutos a 120 ºC, velocidad 1. Incorpora la pulpa de pimiento choricero y el pimentón. Mezcla unos segundos. Aquí empieza a oler a marmitako de verdad.
Paso 3: añadir las patatas chascadas
Coloca la mariposa. Añade las patatas chascadas y rehoga 2 minutos a 120 ºC, giro inverso, velocidad cuchara. Este pequeño paso ayuda a que la patata se impregne del sofrito.
Paso 4: cocción con el caldo
Vierte el fumet y ajusta de sal. Cocina unos 25 minutos a 100 ºC, giro inverso, velocidad cuchara. La patata debe quedar tierna, pero no deshecha por completo.
Paso 5: añadir el atún al final
Agrega el atún en dados y programa 2 o 3 minutos, temperatura Varoma o 100 ºC, giro inverso, velocidad cuchara. Después deja reposar unos minutos con el vaso cerrado. Muchas veces ese calor residual termina el pescado mejor que una cocción larga.
El truco del chascado de patatas en el marmitako
Chascar la patata significa cortarla rompiendo el último tramo con el cuchillo. Ese gesto irregular libera almidón durante la cocción y espesa el caldo de forma natural. Es un detalle pequeño, pero cambia la textura del guiso.
Por qué el atún se añade siempre al final
El atún y el bonito tienen poca paciencia al fuego. Si hierven demasiado, quedan secos y fibrosos. Por eso se añaden cuando la patata ya está hecha. El guiso gana mucho: pescado jugoso, caldo sabroso y una textura más limpia.
Diferencia entre marmitako de atún y marmitako de bonito
La diferencia principal está en el pescado. El bonito del norte suele ser más delicado y tradicional en la cocina cantábrica. El atún fresco tiene un sabor más marcado y una carne algo más firme. La receta base no cambia demasiado, pero el resultado sí se nota en boca.
Marmitako de atún sin Thermomix: versión en cazuela tradicional
En cazuela se hace igual de bien. Sofríe cebolla, pimiento, ajo y tomate en aceite de oliva. Añade pimiento choricero, pimentón y las patatas chascadas. Cubre con fumet y cuece hasta que la patata esté tierna. Al final, incorpora el atún, apaga el fuego y deja reposar. Es la versión de siempre. Y sigue funcionando.
Tiempo de preparación: 45 minutos aproximadamente.
Porciones: 4.
Información nutricional: unas 1.900-2.100 kcal totales, según cantidad de aceite y tipo de atún; unas 475-525 kcal por ración.
Tipo de cocina: vasca, marinera.
Tipo de comida: plato principal.