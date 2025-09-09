Recetas de pescado y marisco

Receta de sorropotún tradicional: el guiso de bonito paso a paso

Sorropotún
Sorropotún tradicional.
Francisco María
Aprende a preparar el auténtico sorropotún, el guiso de atún tradicional de Cantabria. Una receta marinera explicada paso a paso para que te quede perfecta.

Cuando llega el verano y el bonito del norte aparece en las pescaderías, muchos pensamos en el mismo plato: el sorropotún. Este guiso marinero, también conocido como marmita de bonito, o marmitako de bonito, es un clásico en Cantabria y el País Vasco, donde los pescadores lo preparaban en sus barcos con lo que tenían a mano. No necesitaban lujos: unas buenas patatas, pimientos, cebolla, tomate y, por supuesto, el pescado recién capturado. El resultado era un guiso sencillo, reconfortante y lleno de sabor a mar.

Hoy queremos contarte cómo hacerlo paso a paso, para que lo disfrutes en casa y mantengas viva una tradición que huele a hogar y a mesa compartida. Y a un rico pescado.

Ingredientes (6 raciones generosas)

  • 1 kg de bonito del norte, cortado en tacos limpios
  • 1,5 kg de patatas
  • 2 cebollas grandes
  • 2 pimientos verdes
  • 1 pimiento rojo
  • 3 dientes de ajo
  • 500 g de tomates maduros o 400 g de tomate triturado
  • 150 ml de vino blanco seco
  • 1 hoja de laurel
  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal, pimienta y, si te apetece, una pizca de pimentón dulce
  • Caldo de pescado o agua (aprox. 1 litro)Marmitako

    • Paso a paso

    1. Empezamos con el sofrito. Pela las cebollas y los ajos, y pícalos bien. Lava los pimientos y córtalos en tiras. En una cazuela amplia pon el aceite a calentar y sofríe primero la cebolla con el ajo hasta que estén blandos. Añade los pimientos y deja que se hagan despacio, sin prisas, hasta que todo quede tierno y aromático.
    2. El tomate entra en juego. Incorpora el tomate rallado o triturado. Deja que reduzca a fuego medio unos diez minutos, removiendo de vez en cuando. Si decides añadir pimentón, este es el momento: dará un color precioso y un toque ahumado.
    3. Hora de las patatas. Pélalas y, en lugar de cortarlas con un cuchillo limpio, “cháscalas” (partir con un pequeño giro final). Así soltarán almidón y el guiso quedará con un caldo más trabado. Mézclalas bien con el sofrito.
    4. Un toque de vino. Vierte el vino blanco y deja que el alcohol se evapore. Luego cubre con caldo de pescado o, si no tienes, simplemente con agua. Añade la hoja de laurel, ajusta de sal y pimienta, y deja que las patatas se cuezan durante unos 25 minutos a fuego medio.
    5. El bonito, siempre al final. Cuando las patatas ya estén tiernas, añade los tacos de bonito. Cocínalos solo 5 minutos a fuego suave. Es fundamental no pasarse: el bonito queda jugoso si se respeta el tiempo.
    6. Reposo y disfrute. Apaga el fuego y deja que repose unos minutos. Como ocurre con la mayoría de los guisos, el sabor mejora si lo dejas reposar un rato… o incluso de un día para otro.

    Consejos de cocina

    • Algunos añaden una guindilla para darle un punto picante, o perejil fresco al final para alegrar el plato.
    • Si quieres una versión más ligera, basta con reducir la cantidad de aceite a la mitad. El sabor seguirá siendo estupendo.
    • Es un plato perfecto para preparar en grandes cantidades y recalentar, porque con el tiempo gana intensidad.

    Calorías aproximadas

    Vamos con una idea general del aporte calórico total:

    Bonito (1 kg): ~1.600 kcal

    Patatas (1,5 kg): ~1.050 kcal

    Aceite de oliva (100 ml): ~900 kcal

    Verduras (cebolla, pimientos, tomate, ajo): ~310 kcal

    Vino blanco: ~100 kcal

    En total, el guiso aporta alrededor de 4.000 calorías. Si lo divides entre 6 raciones, cada plato ronda las 660–670 kcal. Es una comida completa, con proteínas de calidad, carbohidratos saciantes y grasas saludables.

    Conclusión

    El sorropotún no es solo un guiso: es parte de la historia marinera de nuestro norte. Cocinarlo en casa es una forma de viajar a esos puertos donde el olor del pescado fresco se mezcla con el de las cazuelas humeantes. Anímate a prepararlo y, cuando lo pruebes, entenderás por qué sigue siendo uno de los platos más queridos de nuestra gastronomía.

