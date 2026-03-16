Marmitako de atún: receta tradicional vasca paso a paso

El marmitako es un guiso de pescado tradicional del norte de España, cocinado con patatas. El nombre de la receta viene de marmita, que era el recipiente donde los pescadores cocinaban esta receta a bordo de los barcos en los que trabajaban.

Tradicionalmente se preparaba con bonito del norte, aunque hoy es muy común encontrar versiones con atún. Para una versión más clásica prueba este marmitako de atún tradicional.

Ingredientes

Para preparar esta receta para cuatro personas necesitarás ingredientes muy sencillos:

500 g de atún fresco en dados

4 patatas medianas

1 cebolla

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

2 tomates maduros o tomate triturado

1 cucharadita de pimentón dulce

aceite de oliva

sal

caldo de pescado o agua

El secreto del buen marmitako con patatas está en usar ingredientes frescos y cocinar el guiso con calma para que el caldo quede bien ligado.

Cómo hacer marmitako de atún paso a paso

Preparar marmitako de atún receta tradicional es mucho más sencillo de lo que parece. Solo hay que seguir unos pocos pasos.

Sofríe las verduras

Pica la cebolla, el pimiento y el ajo. Dora estas verduras en un poco de aceite.

Añade el tomate y el pimentón

Incorpora el tomate triturado y deja que se cocine unos minutos. Después añade el pimentón dulce y mezcla bien. Es importante remover rápidamente para que el pimentón no se queme.

Incorpora las patatas y el caldo

Pela las patatas y córtalas “chascándolas”. Esto significa romper el final del corte con el cuchillo para que suelten almidón y espesen el caldo. Añádelas a la cazuela y mezcla con el sofrito. Agrega caldo de pescado o agua y deja que el guiso hierva a fuego medio durante unos 20 minutos.

Incorpora el atún

Cuando las patatas estén tiernas, añade los dados de atún. Solo necesita el atún unos pocos minutos de cocción, ya que el pescado se hace muy rápido.

Variaciones del marmitako

Entre las más conocidas está el marmitako de bonito.

Una versión más rápida para el día a día es el marmitako de atún rápido.

Consejos para un marmitako perfecto

Hay algunos detalles que marcan la diferencia cuando preparas este guiso.

Primero, utiliza siempre patatas de buena calidad , ya que son las responsables de dar textura al caldo.

, ya que son las responsables de dar textura al caldo. También es importante no cocinar demasiado el pescado. El atún debe añadirse al final para que quede jugoso.

El atún debe añadirse al final para que quede jugoso. Y por último, deja reposar el guiso unos minutos antes de servir. El sabor se intensifica y el caldo queda más ligado.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 420 calorías por ración

Tipo de cocina: vasca / española

Tipo de comida: plato principal tradicional

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el secreto para una salsa rica?

El truco está en chascar las patatas al cortarlas. De esta manera liberan almidón durante la cocción y el caldo queda más espeso y sabroso.

También ayuda cocinar el guiso a fuego no muy fuerte.

¿Se puede hacer marmitako de atún con otros tipos de pescado?

Sí. Aunque el más tradicional es el bonito, el marmitako también se puede preparar con atún, salmón o incluso bacalao fresco. Lo importante es utilizar pescado firme que aguante bien la cocción.

¿Cuánto tiempo se cuece el atún en el marmitako para que no quede seco?

El atún solo necesita entre 2 y 3 minutos de cocción dentro del guiso caliente. Si se cocina demasiado tiempo puede quedar seco y perder su textura jugosa.