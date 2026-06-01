Carbonada de ternera: receta del guiso belga con cerveza negra paso a paso

Hay platos que nacieron para combatir el frío y terminaron convirtiéndose en auténticos símbolos de una gastronomía. La carbonada de ternera pertenece a esa categoría. En Bélgica es casi una institución culinaria y no resulta difícil entender por qué.

En España cada vez aparece más en restaurantes especializados y en recetarios domésticos. También ayuda la curiosidad que genera descubrir que una cerveza negra puede convertirse en la base de una salsa extraordinaria.

Lo curioso es que el término carbonada no significa lo mismo en todas partes. Dependiendo del país, uno puede encontrarse con platos completamente distintos que comparten nombre pero poco más.

La carbonada de vaca es un plato típico de la gastronomía vasca que se elabora con filetes de ternera. Esta receta lleva como ingrediente principal carne de vaca, aderezada con mucha cebolla, caldo de carne y cerveza o vino. Se cocina durante tiempo prolongado hasta que el caldo se reduzca. Finalmente llega a tener una consistencia bastante espesa. Se denonima “carbonada” ya que el guiso se cocinaba cuando los leños del fogón estaban carbonizados. Se dice que el nombre proviene de las minas de carbón de Lota, Chile, lugar donde el plato era muy popular.

La carne de vaca contiene hierro en gran proporción, un mineral importante para mantener niveles óptimos de hemoglobina. Esto previene la anemia. La carne también posee una sustancia llamada carnitina, que transporta los ácidos grasos y ayuda a la producción de energía. Además, este alimento aporta los aminoácidos esenciales para el funcionamiento del organismo, que no son producidos por el propio cuerpo.

Ingredientes:

6 filetes de carne de vaca

8 cebollas medianas

2 ½ taza de caldo de carne

2 ½ taza de cerveza

1 ½ taza de harina de trigo

½ taza de aceite para freír.

Una pizca de pimienta negra

Sal al gusto

Cómo preparar carbonada de vaca:

Salpimentar los filetes de carne de vaca. Poner la harina en un recipiente. Pasar los filetes harina hasta cubrirlos todos. Reservar. Pelar y cortar las cebollas en rodajas de 0,5 cm. aproximadamente. En una sartén, verter el aceite y calentar a fuego alto. Sellar los filetes por ambos lados, sin que se cocinen mucho. Retirar y ponerlos en una cazuela. Reservar. En una sartén antiadherente, verter una cucharada de aceite. Calentar a fuego bajo. Echar la cebolla y rehogar durante 45-50 minutos, removiendo cada cierto tiempo. Transcurrido el tiempo, añadir a la cebolla tres cucharadas de harina de trigo. Remover e incorporar todo a la cazuela con los filetes. A continuación, verter la cerveza y el caldo a la cazuela. Salpimentar y cocinar a fuego bajo durante 90 minutos. Al pasar la hora y media o cuando la carne esté tierna, rectificar el punto de sal. Servir caliente. Las guarniciones para este plato pueden ser muy diversas, desde arroz blanco, unas deliciosas patatas panadera, puré de manzana o de castañas, etc.

La carbonada de vaca es un plato principal que puedes llevar a la mesa en cualquier época del año. La carne queda con una textura suave y con mucho sabor. Acompaña la carbonada con un buen vino tinto.

Qué es la carbonada de ternera y de dónde viene

Se trata de una técnica para un guiso de carne, que se cocina lento y la carne queda muy tierna.

Se dice que el plato surgió en Flandes, como una comida diaria y económica. La esencia del plato sigue siendo la misma hoy que hace siglos: carne, cebolla, tiempo y paciencia. No necesita mucho más.

Lo que sí cambia es la interpretación según el lugar donde se prepare. Ahí empiezan las diferencias.

Carbonada belga o flamenca: el original con cerveza negra

Se trata de un guiso a fuego lento con cebollas y cerveza. No cualquier cerveza sirve exactamente igual. Las cervezas belgas de abadía o las variedades oscuras aportan matices tostados, ligeras notas dulces y una complejidad difícil de conseguir con otros líquidos de cocción.

El resultado no sabe a cerveza de forma evidente. Lo que aparece es una salsa rica, brillante y con una profundidad que sorprende incluso a quienes no suelen consumir cerveza.

Carbonada española: la versión sin cerveza

En España el nombre carbonada ha aparecido históricamente asociado a distintos guisos regionales de carne.

No existe una única carbonada española reconocida de manera uniforme. Algunas versiones recurren al vino, otras utilizan caldo y sofritos tradicionales, y muchas responden simplemente a recetas familiares transmitidas durante generaciones.

Carbonada argentina: con zapallo y choclo

Argentina ofrece probablemente la versión más distinta de todas. Allí la carbonada suele prepararse con carne, zapallo, maíz, patatas y otras verduras de temporada. Es un plato muy ligado a la cocina criolla y a las comidas de invierno.

Qué corte de ternera usar para la carbonada

La elección de la carne tiene más importancia de la que parece. Una buena carbonada no necesita cortes caros. De hecho, suele funcionar mejor con piezas destinadas precisamente a las cocciones largas.

Morcillo, aguja o falda: cuál queda más tierno

El morcillo suele ser uno de los favoritos para este tipo de guisos. A medida que avanza la cocción libera gelatina y aporta una textura especialmente agradable a la salsa.

para este tipo de guisos. A medida que avanza la cocción libera gelatina y aporta una textura especialmente agradable a la salsa. La aguja también ofrece excelentes resultados gracias a su infiltración de grasa. Tiene mucho sabor y soporta perfectamente las largas horas de cocinado.

gracias a su infiltración de grasa. Tiene mucho sabor y soporta perfectamente las largas horas de cocinado. La falda, por su parte, es una opción muy interesante para quienes buscan intensidad y una carne que prácticamente se deshaga con el tenedor.

La realidad es que las tres funcionan muy bien. Más que el corte exacto, lo importante es no tener prisa.

El truco del pan con mostaza para espesar la salsa

Hay un detalle tradicional de la carbonada flamenca que suele llamar la atención la primera vez que se ve.

Se trata de colocar una rebanada de pan untada con mostaza sobre el guiso mientras se cocina. Poco a poco el pan se integra en la salsa y actúa como espesante natural.

La mostaza aporta algo más que sabor. Introduce una ligera acidez que ayuda a equilibrar la dulzura que desarrollan las cebollas durante la cocción. Es uno de esos pequeños gestos culinarios que parecen simples pero tienen mucho sentido cuando se prueba el resultado final.

Con qué acompañar la carbonada de ternera

En Bélgica la tradición manda servirla junto a patatas fritas. A muchos visitantes les sorprende la combinación la primera vez, pero funciona sorprendentemente bien.

También queda magnífica con puré de patatas, especialmente cuando la salsa tiene una textura espesa y brillante. El arroz blanco puede ser otra alternativa si se busca algo más ligero.

Carbonada en olla exprés: cómo reducir el tiempo

La receta clásica exige tranquilidad. Una carbonada preparada a fuego lento puede necesitar fácilmente entre dos y tres horas para desarrollar todo su potencial.

La olla exprés permite acortar bastante el proceso. Dependiendo del corte utilizado, unos 40 minutos suelen bastar para obtener una carne tierna y una salsa bien integrada.

Aun así, muchos aficionados a los guisos siguen defendiendo la cocción tradicional. No porque la diferencia sea enorme, sino porque ese burbujeo lento tiene algo especial.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 2 horas y 30 minutos

Tiempo total: 2 horas y 50 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (por ración)

Nutriente Cantidad aproximada

Calorías 480 kcal

Proteínas 38 g

Grasas totales 24 g

Grasas saturadas 8 g

Hidratos de carbono 18 g

Azúcares 8 g

Fibra 2 g

Sodio 520 mg

Colesterol 105 mg

Calorías totales de la receta: aproximadamente 1.920 kcal.

Tipo de cocina: Belga / Flamenca

Tipo de comida: Plato principal, guiso tradicional de carne

Dificultad: Media

Método de cocción: Cocción lenta en cazuela u olla exprés