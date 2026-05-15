Recetas con patatas cocidas: 6 ideas fáciles y deliciosas
Descubre 6 recetas con patatas cocidas fáciles y ricas: desde ensaladilla rusa hasta croquetas. Aprovecha las patatas del día anterior con estas ideas caseras.
Patatas cocidas en airfryer
Ensalada de patatas
Patatas en olla express
Las patatas cocidas tienen algo de comodín perfecto. Están ahí, discretas, esperando convertirse en casi cualquier cosa. Una ensalada rápida, una cena improvisada, unas croquetas para aprovechar sobras o incluso una tortilla exprés cuando no apetece empezar desde cero.
Además, son uno de esos ingredientes que siempre juegan a favor. Económicas, fáciles de encontrar y bastante agradecidas en cocina. Nutricionalmente también encajan bien en una alimentación equilibrada, especialmente si hablamos de preparaciones sencillas y no excesivamente procesadas.
Cómo cocer patatas correctamente antes de empezar
Parece básico, pero hacerlo bien cambia mucho el resultado. Lo más recomendable es cocer las patatas con piel, especialmente si van para ensaladas o recetas donde necesites que mantengan la forma. Así absorben menos agua y conservan mejor textura.
Ponlas en agua fría con sal y lleva a ebullición.
El tiempo depende del tamaño, pero como referencia:
Para comprobar si están listas, pincha con un cuchillo fino. Debe entrar con facilidad, pero sin que la patata se rompa sola.
Recetas frías con patatas cocidas
Ensaladilla rusa casera
La clásica. Nunca falla. Tiempo: 20 minutos
Usa patatas cocidas, zanahorias, atún de lata, guisantes cocidos, mayonesa, aceitunas.
Ensalada de patatas con atún y huevo duro
Una cena rápida de las que solucionan el día. Tiempo: 15 minutos
Para esta ensalada usarás ingredientes similares a la anterior, pero sin mayonesa, en su lugar un aliño de aceite, vinagre y sal. Puedes agregar también cebolla morada y tomates cherry.
Recetas calientes con patatas cocidas
Patatas bravas con salsa picante
Mucho más rápidas si ya tienes las patatas cocidas. Con patatas cocidas u horneadas, y una rica salsa elaborada con caldo, tomate frito y pimentón picante.
Tortilla de patatas con patatas ya cocidas
Sí, se puede. Y bastante bien. Tiempo: 15 minutos. El procedimiento es el mismo de la tortilla de patatas tradicional, pero con patatas cocidas.
Recetas para aprovechar patatas cocidas del día anterior
Croquetas de patata y jamón
A medio camino entre croqueta y pastelito. Usa para ello las patatas cocidas, queso rallado, jamón serrano, huevo y pan rallado para el rebozado. Tiempo: 35 minutos
Patatas salteadas con ajo y pimentón
Una receta sencilla que siempre apetece. Rehogar las patatas en rodajas gruesas en aceite con ajo, pimentón dulce, sal y perejil. Tiempo: 10 minutos
Consejos para que las recetas con patatas cocidas queden mejor
- No las cuezas de más. Si quedan demasiado blandas, muchas recetas pierden textura.
- Enfríalas para ensaladas. Con calor tienden a romperse y absorber demasiado aliño.
- Si están secas, recupera textura. Un poco de aceite, caldo o incluso unos segundos al vapor ayudan mucho.
- Usa especias que realmente funcionen, como romero, tomillo, orégano, etc.c
Cuánto duran las patatas cocidas en la nevera
Bien guardadas en recipiente hermético, las patatas cocidas suelen aguantar 3 a 4 días en nevera.
Mejor si están enteras y con piel.
¿Congelarlas? Se puede, aunque la textura cambia bastante y pueden quedar algo harinosas al descongelar. Funcionan mejor congeladas dentro de recetas ya preparadas.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden congelar las patatas cocidas?
Sí, aunque pierden textura. Mejor dentro de guisos, purés o preparaciones cocinadas.
¿Es mejor cocer las patatas con o sin piel?
Con piel casi siempre. Mantienen mejor estructura y sabor.
¿Qué hacer con patatas cocidas que sobran?
Ensaladas, tortillas, croquetas, salteados, purés o incluso gratinados rápidos.
Un ingrediente humilde que da muchísimo juego
Las patatas cocidas tienen esa capacidad de arreglar comidas sin hacer ruido. Sirven para platos fríos, cenas rápidas, tapas, recetas de aprovechamiento y versiones exprés de clásicos de siempre.