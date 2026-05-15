Recetas con patatas cocidas: 6 ideas fáciles y deliciosas

Las patatas cocidas tienen algo de comodín perfecto. Están ahí, discretas, esperando convertirse en casi cualquier cosa. Una ensalada rápida, una cena improvisada, unas croquetas para aprovechar sobras o incluso una tortilla exprés cuando no apetece empezar desde cero.

Además, son uno de esos ingredientes que siempre juegan a favor. Económicas, fáciles de encontrar y bastante agradecidas en cocina. Nutricionalmente también encajan bien en una alimentación equilibrada, especialmente si hablamos de preparaciones sencillas y no excesivamente procesadas.

Cómo cocer patatas correctamente antes de empezar

Parece básico, pero hacerlo bien cambia mucho el resultado. Lo más recomendable es cocer las patatas con piel, especialmente si van para ensaladas o recetas donde necesites que mantengan la forma. Así absorben menos agua y conservan mejor textura.

Ponlas en agua fría con sal y lleva a ebullición.

El tiempo depende del tamaño, pero como referencia:

Pequeñas: 15-20 minutos

Medianas: 20-30 minutos

Grandes: 35-45 minutos