Ni con aceite ni con pan rallado: la verdadera manera de cocinar un filete empanado como un auténtico chef
Toma nota de la forma de empanar filetes como un chef profesional
Ni aceite ni sal: el sencillo truco de Alfonsa, la abuela cocinera, para hacer el mejor bacalao con patatas
La verdadera manera de cocinar un filete empanado como un auténtico chef puede sorprenderte, no tendrás que poner ni aceite ni pan rallado, sino que quizás tengas que incorporar algo diferente. Una de las recetas de la temporada que no podemos dejar de cocinar, una y otra vez, es ese filete empanado que nos podemos llevar a todas partes. En caliente o frío, puede estar de vicio y nos soluciona una cena o comida de esas que gustan a todo el mundo.
Aunque puede parecer fácil, no lo es, cocinar un buen filete puede ser la mejor opción posible para descubrir la esencia de un plato típico que puede ser el que se adaptará a nuestras necesidades. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día. Este pan rallado que hasta el momento no sabíamos lo que nos podría suponer en un filete de esos que impresionan, quizás no sea el detalle que lo haga destacar aún más. Un auténtico chef, sabe muy bien cómo empanarlo a la perfección con este truco de cocina.
Ni con pan rallado ni con aceite
El aceite o el pan rallado son dos de los elementos que pueden hacer de un filete o de cualquier ingrediente que empanemos un extra de buenas sensaciones. Este básico para conseguir ese rebozado crujiente que buscamos, puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.
Son tiempos de poner en práctica una situación que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. En estos días en los que quizás hasta la fecha no teníamos en mente. Por lo que, quizás no estamos prestando atención al elemento que hace que el filete nos quede de lujo.
Aunque siempre es un plus usar un aceite de calidad y que se utilice sólo para freír estos filetes para poder disfrutarlo al máximo. El aceite de oliva siempre as e acaba imponiendo para darnos ese sabor intenso que queremos comprobar en primera persona.
Este empanado que puede parecer del todo inesperado en estos días en los que quizás buscamos un plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer la forma de empanar como un profesional que implica que tengamos en cuenta determinados procesos. Un buen filete rebozado puede cambiarlo la vida, en especial si descubrimos el secreto de los profesionales.
Cocinarás un filete empanado como un chef profesional
Los chefs profesionales no usan sólo pan rallado, añaden un poco de queso en polvo en el rebozado, de esta forma queda un poco más sabroso y con un toque ideal para los más pequeños. Además de disponer de otro de los elementos que puede cambiarlo todo, preparar un rebozado que puede ser compatible con nuestro horno.
Es decir, de esta manera podremos conseguir que nos quede un filete de lo más especial, con algunas novedades que no podemos dejar escapar. Hazte con el rebozado ideal con una receta de esas a la que le sacarás el máximo partido posible.
Ingredientes:
Cómo preparar un pollo empanado relleno de jamón y queso:
- Para esta receta nada mejor que unas buenas pechugas de pollo. Las cortaremos en filetes no demasiado gruesos y que sean más o menos iguales para que se hagan a la vez.
- Les daremos un punto de sabor macerándolas con un poco de limón, ajo picado, orégano, sal y pimienta. Estos ingredientes le darán al pollo el sabor que necesita para destacar. Podemos dejarlas unos minutos para que se impregnen de estos sabores.
- Llega el momento de montarlo todo, pondremos las pechugas sobre la superficie de trabajo, le añadiremos una loncha de jamón y encima una de queso. Con cuidado enrollaremos cada uno de los trozos y los pincharemos con un palillo.
- En un recipiente a parte batiremos el huevo y dispondremos el pan rallado en un plato hondo. Pasaremos las pechugas enrolladas por el huevo y después el pan para freírlas.
- En una sartén con abundante aceite iremos cocinando una a una nuestras pechugas de pollo. Las retiraremos y reservaremos cuando estén doradas.
- Seguiremos calentando la mantequilla, cuando esté fundida en la misma sartén pondremos la leche evaporada y el caldo de pollo. Dejaremos que se cocine todo y adquiera la textura de salsa.
- Colocaremos el pollo en un recipiente para horno con la salsa por encima y lo hornearemos a 170º durante unos 30 minutos. Tendrás de esta forma tan sencilla el mejor pollo empanado relleno de jamón y queso de toda la historia.