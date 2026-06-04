Bao buns de pollo crujiente y mayonesa picante
¿Quieres sorprender en tu próxima reunión familiar o de amigos? Atrévete con estos Bao buns de pollo crujiente y mayonesa picante.
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Hay platos que entran por los ojos y otros que convencen en el primer bocado. Los bao buns de pollo crujiente y mayonesa picante suelen conseguir ambas cosas. No es casualidad que aparezcan cada vez más en restaurantes de cocina asiática, locales de street food o propuestas de fusión. Tienen algo adictivo: una mezcla de texturas muy bien pensada que hace que quieras repetir antes incluso de terminar el primero.
La gracia está en el contraste. El pan bao es ligero, casi esponjoso. El pollo aporta una capa crujiente que se rompe al morder. Y la mayonesa picante añade ese punto de intensidad que une todos los sabores sin llegar a eclipsarlos.
Ingredientes
Para preparar esta receta se necesitan:
Para los bao buns:
Para la mayonesa picante:
- 4 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharada de salsa sriracha
- Unas gotas de zumo de lima
Para el montaje:
- Col lombarda cortada fina
- Pepino
- Cebollino fresco
- Semillas de sésamo
- El secreto está en el pollo crujiente
Trucos sobre el pollo
Muchas versiones utilizan pechuga, pero el contramuslo suele ofrecer mejores resultados. Tiene más jugosidad y aguanta mejor la fritura. El objetivo no es únicamente conseguir una capa exterior crujiente; también importa que el interior siga siendo tierno.
La combinación de harina y maicena ayuda precisamente a eso. Genera una cobertura ligera, menos pesada que otros rebozados tradicionales. Cuando el aceite está a la temperatura adecuada, el resultado es un dorado uniforme y una textura que se mantiene crujiente incluso después de añadir la salsa.
Un error bastante habitual consiste en freír el pollo con demasiada antelación. En platos como este se nota mucho. Recién hecho siempre ofrece una experiencia completamente distinta.
Una mayonesa picante equilibrada
La mayonesa picante parece un acompañamiento secundario hasta que pruebas un bao sin ella.
La mezcla de mayonesa y sriracha se ha convertido en un clásico porque funciona muy bien. La cremosidad suaviza el picante y el ligero toque ácido de la lima aporta frescura. Es una salsa sencilla, pero cumple perfectamente su papel.
No hace falta convertirla en una competición de picante. De hecho, cuando está demasiado cargada suele ocultar los matices del pollo y del resto de ingredientes.
Lo interesante es que cada persona puede ajustarla fácilmente a su gusto. Más suave, más intensa o incluso con un toque extra de cítricos.
Cómo montar unos bao buns perfectos
El montaje parece la parte más sencilla, aunque también tiene sus trucos.
Los panes bao deben calentarse al vapor justo antes de servirlos. Es un paso que merece la pena respetar porque cambia por completo la textura. Cuando están bien preparados resultan suaves, flexibles y ligeramente húmedos.
Primero se coloca una pequeña base de verduras frescas. La col lombarda aporta color y un punto crujiente muy agradable. El pepino añade frescor. Después llega el pollo, todavía caliente, y por encima la mayonesa picante.
Un poco de cebollino y unas semillas de sésamo terminan el conjunto.
Por qué gustan tanto los bao buns de pollo crujiente
Cada bocado combina suavidad, crujiente, cremosidad y un ligero toque picante. Todo ocurre prácticamente al mismo tiempo. Esa sensación es precisamente lo que hace que los bao buns de pollo crujiente y mayonesa picante se hayan convertido en uno de los platos más populares de la gastronomía asiática contemporánea.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos aproximadamente
Tiempo de cocinado: 20 minutos
Porciones: 4 personas (8 bao buns)
Tipo de cocina: Asiática contemporánea
Tipo de comida: Almuerzo, cena o aperitivo
Información nutricional estimada: entre 450 y 550 calorías por ración (2 bao buns por persona). La cifra es orientativa y puede variar según el tamaño del pan, la cantidad de salsa utilizada o el método de fritura empleado.