Hay platos que entran por los ojos y otros que convencen en el primer bocado. Los bao buns de pollo crujiente y mayonesa picante suelen conseguir ambas cosas. No es casualidad que aparezcan cada vez más en restaurantes de cocina asiática, locales de street food o propuestas de fusión. Tienen algo adictivo: una mezcla de texturas muy bien pensada que hace que quieras repetir antes incluso de terminar el primero.

La gracia está en el contraste. El pan bao es ligero, casi esponjoso. El pollo aporta una capa crujiente que se rompe al morder. Y la mayonesa picante añade ese punto de intensidad que une todos los sabores sin llegar a eclipsarlos.

Ingredientes

Para preparar esta receta se necesitan:

Para los bao buns:

8 panes bao

500 gramos de pollo deshuesado

100 gramos de harina de trigo

50 gramos de maicena

1 huevo

Agua fría

Sal

Pimienta