Bao buns caseros rellenos de panceta glaseada

Receta de bao buns
Bao buns panceta glaseada.
Si te gusta experimentar cosas diferentes en casa, no dejes de probar estos bao buns caseros rellenos de panceta glaseada. Toma nota.

Preparar bao buns en casa es una de esas experiencias que sorprenden por lo sencilla que resulta y lo espectacular que queda. Estos pequeños panes al vapor, suaves y esponjosos, son muy populares en la cocina asiática y se han convertido en un bocado irresistible para quienes disfrutan de sabores intensos y texturas delicadas.

En esta versión casera te proponemos rellenarlos con panceta glaseada, cocinada lentamente para que quede tierna y jugosa, envuelta en una mezcla equilibrada de salsa de soja, miel, jengibre y otros ingredientes que aportan un aroma profundo. La combinación del pan suave con la carne brillante y ligeramente caramelizada consigue un resultado que invita a repetir.

Si te apetece preparar algo especial, diferente y muy sabroso, esta receta es perfecta para una comida relajada o una cena con amigos.

Ingredientes

Para los bao buns

  • 250 g de harina de trigo común
  • 5 g de levadura seca
  • 20 g de azúcar
  • 2 g de sal
  • 15 ml de aceite vegetal
  • 140 ml de leche tibia
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Papel de horno para separar los panes

    • Para la panceta glaseada

    • 500 g de panceta de cerdo
    • 2 cucharadas de salsa de soja
    • 2 cucharadas de salsa de soja oscura
    • 1 cucharada de miel o azúcar moreno
    • 1 cucharada de salsa hoisin
    • 1 cucharadita de jengibre rallado
    • 1 diente de ajo picado
    • 100 ml de agua
    • Pimienta al gusto

    Para acompañar

    • Pepino en rodajas finas
    • Cebolla morada
    • Cilantro fresco
    • Ajonjolí tostado
    • Salsa hoisin o mayonesa con un toque de srirachaPanceta

    Modo de preparación

    1. Masa de los bao

    Coloca en un bol la harina, el azúcar, la sal, el polvo de hornear y la levadura. Mezcla bien y añade la leche tibia junto con el aceite. Amasa hasta obtener una mezcla suave. Continúa trabajando la masa durante unos diez minutos, hasta que quede elástica y uniforme.

    Unta ligeramente un bol con aceite, coloca la masa dentro, cúbrela y deja que repose alrededor de una hora, o hasta que haya duplicado su volumen.

    1. Formar los panes

    Cuando la masa esté lista, divídela en diez partes iguales. Forma bolitas y aplánalas con un rodillo hasta obtener pequeños óvalos. Unta una fina capa de aceite en la superficie, dóblalos por la mitad y coloca un trocito de papel de horno entre las capas. Déjalos reposar unos veinte minutos.

    1. Cocción al vapor

    Prepara una vaporera y acomoda los baos dejando espacio para que puedan crecer. Cuécelos entre ocho y diez minutos. Al terminar, espera unos instantes antes de abrir la tapa para evitar que pierdan volumen de golpe.

    1. Panceta glaseada

    Mientras los panes se cocinan, mezcla en una sartén o cacerola la salsa de soja, la miel, la salsa hoisin, el jengibre, el ajo y el agua. Añade la panceta y cocina a fuego medio-bajo durante cuarenta o cincuenta minutos, hasta que esté tierna. Después, sube el fuego para que el líquido reduzca y forme un glaseado espeso y brillante.

    1. Montaje

    Abre con cuidado cada bao, coloca un trozo de panceta glaseada y añade pepino, cebolla morada y cilantro. Termina con ajonjolí y una cucharadita de salsa al gusto.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 2 horas
    Porciones: 10 unidades
    Información nutricional: unas 230 a 260 calorías por bao
    Tipo de cocina: asiática
    Tipo de comida: plato principal o entrante

    Estos bao buns caseros rellenos de panceta glaseada son una forma sencilla de disfrutar en casa de un bocado lleno de sabor. La suavidad del pan combina con la carne jugosa y el glaseado aromático, creando un contraste que conquista desde el primer bocado. Son perfectos para compartir y para descubrir nuevos sabores con una preparación accesible y muy gratificante.

