El mejor bocata de calamares de Madrid para muchos madrileños está en un bar que lleva abierto 68 años

El bocata de calamares es una tradición en Madrid, pero muchos piensan que para probar el mejor hay que ir a un barrio alejado del centro. Sin embargo, todavía hay una mayoría de madrileños que defiende que el mejor se sirve al lado de la Plaza Mayor.

El culpable desde hace 68 años es el bar La Ideal, uno de los más famosos del centro de Madrid. Se ha ganado la fama de tener el mejor bocadillo de calamares y, además, de servirlo por el mejor precio: puedes disfrutarlo por sólo cuatro euros.

El bar de Madrid con el mejor bocata de calamares está al lado de la Plaza Mayor

Quien quiera probar el mejor bocata de calamares debe dirigirse a una de las calles cercanas a la Plaza Mayor. Concretamente a la calle Botoneras número 4, donde se sitúa desde 1957 el bar La Ideal.

En sus casi siete décadas de historia ha visto pasar a varias generaciones de madrileños y turistas. Lo que les une es que todos hacen cola para probar su especialidad: los bocatas de calamares.

De hecho, han llegado a estimar que cada fin de semana venden entre 3.000 y 4.000 bocadillos de calamares. Una cifra descomunal y que demuestra por qué es tan famoso.

Desde hace años su fórmula del éxito es la misma. Han apostado por un pan muy crujiente, freír al momento los calamares y darles un toque extra de sal. Gracias a ello, tienen un bocata muy sencillo pero sabroso.

Porque lo importante para triunfar no sólo es la calidad del bocadillo, sino también que sea asequible. Pese a su fama y pese a que está en pleno centro de la capital, sólo cuesta cuatro euros.

Los expertos eligen el mejor bocata de calamares de Madrid

Algunos dicen que el mejor bocadillo de calamares de España está en Valencia, pero los defensores del Madrid más castizo siguen apostando por La Ideal como el lugar perfecto.

En la sencillez está el gusto, y al lado de la Plaza Mayor preparan los calamares con muy poca harina, para que no tengan ni un exceso de grasa ni una capa demasiado gruesa.

Un ejemplo de su éxito es la opinión del creador de contenido Víctor Prous en su cuenta de TikTok: «Este es el bocata más famoso de Madrid. Está a reventar y las freidoras no paran. En menos de un minuto tienes la mesa llena. ¡Y sólo cuesta 4 euros! Me encantan estos lugares con las barras llenas de servilletas».

Y es que la escena en el bar siempre es la misma. Mesas y barras llenas, el ruido de las freidoras, muchas risas, servilletas que se acumulan en los rincones y un olor a calamar irresistible.

El mejor bar madrileño para irse de tapas

Pocas cosas son más españolas que irse de tapas con los amigos o con la familia. Aunque el bocata de calamares sea el rey, La Ideal también ofrece otros clásicos de las tabernas madrileñas.

En su barras vas a poder degustar platos como las patatas bravas, la tortilla de patata, el chorizo frito, las morcillas, los callos o unos pinchos morunos. Todo acompañado de una cerveza bien tirada o de un vermut.