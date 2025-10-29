Comer en Madrid por -20€: restaurantes con menús y cartas

En una ciudad como Madrid, donde la oferta gastronómica parece no tener fin, algunos restaurantes destacan por la calidad de su cocina y no por su localización o decoración. Desde los platos más castizos hasta las creaciones de autor más vanguardistas, la capital ofrece rincones donde comer no tiene porque ser caro.

Hermanos Míguez

Hermanos Míguez se ha ganado un hueco en el corazón de quienes buscan cocina tradicional sin artificios. Este restaurante vive de lo que ofrece: su comida. No presume de una decoración llamativa ni de estar en una zona céntrica, sino de un menú del día de los de antes, con platos que evocan recuerdos familiares.

Elaboraciones contundentes, caseras y con ese sabor que solo la experiencia otorga. Todo ello a un precio difícil de igualar en un menú: 13 euros entre semana y 18 euros el fin de semana. Su propuesta demuestra que no hace falta innovar para destacar; basta con cocinar con honestidad y buen producto.

Ubicación: Calle de Herminio Puertas, 10, en el Alto de Extremadura.

CIRKuK Gastrobar

CIRKuK Gastrobar representa la nueva ola culinaria madrileña. Su concepto de gastrotapa busca fusionar lo mejor de la cocina con un formato accesible y dinámico de las tapas. Su carta se basa en la experimentación con sabores intensos, técnicas variadas y presentaciones que son casi obras de arte.

El menú del día, disponible de lunes a jueves de 13:00 h a 16:00 h, incluye bebida, tres platos y café o postre por 15,50 euros, con la opción de añadir un café extra por 1,50 euros. Para la noche, de lunes a jueves y domingos, ofrecen un menú con bebida, tres platos y postre por 20,50 euros.

Cada plato es una invitación a disfrutar con los cinco sentidos, tanto por su sabor como por su presentación. Mantiene una relación calidad-precio muy competitiva para lo que ofrece.

Ubicación: Avda Bruselas 44 Esq. Calle Bayona

La Tavernetta

La Tavernetta se distingue por su autenticidad. Especializado en recetas sardas y sicilianas. Este restaurante ha logrado el reconocimiento tanto del público como de los críticos gastronómicos. Su carbonara, elaborada siguiendo la receta tradicional y sin concesiones, es considerada una de las mejores de Madrid.

Ninguna de sus pastas supera los 18 euros, por lo que con un entrante compartido se puede disfrutar de una comida completa sin gastar mucho dinero.

La Tavernetta no solo ofrece una experiencia culinaria, sino un pequeño viaje sensorial al corazón del Mediterráneo. Cada bocado recuerda que la buena cocina italiana, solo ingredientes auténticos y manos expertas.

Ubicación: Calle Orellana nº 17

Biáng Biáng Bar

Biáng Biáng Bar se ha consolidado como el templo madrileño de los fideos chinos tradicionales. Su especialidad son los biáng biáng noodles, originarios de la región de Xi’an, famosos por su longitud y su grosor característico. Elaborados a diario en el propio local con harina, agua y sal. La carta es breve, pero cada plato es una explosión de sabor, picante y autenticidad. Los precios oscilan entre los 13 y 19 euros, y la contundencia de las raciones convierte cada visita en un festín.

Ubicación: Calle Pelayo, 8 / Mercado de Vallehermoso, puesto 37-39

Desde el guiso más castizo hasta la pasta artesanal o los fideos más exóticos, Madrid se confirma como una capital abierta a todos los sabores. Hermanos Míguez, CIRKuK Gastrobar, La Tavernetta y Biáng Biáng Bar son ejemplos de que la autenticidad.

